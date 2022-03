"Putin je spreman da zaustavi invaziju ali mu je potrebna jedna stvar".

Izvor: Youtube/CBS nesw/Profimedia

Bivši pisac govora ruskog predsednika Vladimira Putina, koji trenutno živi u Izraelu izjavio je u nedelju izraelskim medijima da Putin “nikada ne bi napao Ukrajinu“, da je “znao šta će se dogoditi“ posle pokretanja invazije na tu zemlju.

Porodica Abasa Galjamova boravila je u Izraelu četiri godine, dok je on putovao u Rusiju da radi kao pisac govora i konsultant. Putin je, rekao je on izraelskoj televiziji Kan, “spreman da zaustavi“ invaziju, ali “treba mu neki trofej da ga predstavi široj ruskoj javnosti i ruskim elitama“.

Galjamov je rekao da Putin verovao da će njegova invazija na Ukrajinu biti brza i odlučna i da će biti završena za “dva ili tri dana“, nakon čega će moći da nametne marionetsku vladu. Ruski predsednik, dodao je on, „razume da je upao u nevolje i definitivno nije računao na to“. Štaviše, rekao je Galjamov, primarni motiv za invaziju “nema veze sa Ukrajinom, sa SAD ili sa NATO-om“, već sa opadajućom Putinovom popularnošću u zemlji, prenosi The Algemeiner.

“Njegov rejting opada u poslednje tri, četiri godine tako da će se a Putin suočiti sa ozbiljnim problemima”, rekao je on.

To je, dodao je, navelo Putina da započne rat u nadi da će povećati svoju popularnost. Galjamov takođe smatra da bi upravo izraelski premijer mogao da bude taj koji bi mogao da urazumi Putina jer, kako je rekao, od svih demokratskih zemalja Izrael ima najbolje odnose sa Rusijom.

S druge strane prema politikologu Kristijanu Hakeu, kineski predsednik Si Đinping je ključan u diplomatskim naporima da se okonča rat u Ukrajini. "Jeste da se pokušaji za okončanje rata moraju odvijati i direktno između Rusije i Ukrajine, 'na nivou boraca'", rekao je Hake, preneo DW. Međutim, Evropa, SAD i Nemačka bi svakako trebalo da traže kanal za razgovor sa Sijem.

Čak i ako je izraelski premijer Naftali Benet nakon razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kancelarom Olafom Šolcom najavio da želi da nastavi svoje posredničke napore, u trenutnoj situaciji Izrael nema mogućnosti koje su neophodne da bi se uticalo na Putina i Kremlj, rekao je Hake. "Ako bi Putin uopšte ikoga hteo da posluša, onda je to Si".

I visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj još jednom je zagovarao posredovanje Kine u ukrajinskom sukobu.

"Nema alternative. Mi Evropljani ne možemo da budemo posrednici, to je jasno... A ne mogu da budu ni SAD. Ko drugi? To mora da bude Kina, uveren sam u to", rekao je Borelj u intervjuu španskom listu "El Mundo". Međutim, političar je priznao da još nema konkretnih razgovora o posredovanju Pekinga.