Državna duma je na sastanku u petak usvojila nacrt zakona u drugom i trećem čitanju kojim se kažnjavaju ruski državljani koji pozivaju na uvođenje sankcija Rusiji.

Nakon zasijedanja ruske Dume, krivični zakonik ove države će sada biti dopunjen novim članom "Pozivi na uvođenje restriktivnih mjera protiv Ruske Federacije, građana Ruske Federacije ili ruskih pravnih lica". Nacrt zakona će obuhvatiti pojedince sa prethodnom administrativnom odgovornošću za srodne prekršaje tokom jedne godine, i prvenstveno se odnosi na pojedince koji pozivaju na uvođenje sankcija Rusiji zbog vojnih radnji u Ukrajini.

Takva djela će biti kažnjena novčanom kaznom do 500.000 rubalja (4.700 dolara), u visini plate ili drugog primanja osuđenog lica u trajanju do tri godine, lišenjem slobode, obaveznog rada do tri godine, šestomjesečnim zatvorom ili kaznom zatvora do tri godine sa mogućom novčanom kaznom do 200.000 rubalja (2.000 dolara) ili u visini plate osuđenog lica u trajanju do jedne godine.

Ako se djelo ponovi u roku od godinu dana, za njega će već biti izrečena krivična odgovornost. Državna duma je na sastanku u petak takođe unijela neophodne izmjene u ruski krivični zakonik.

