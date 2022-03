U Kijevu još uvijek ima više od 400 članova Vagner grupe.

Atentatori su pokušali da ubiju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog najmanje tri puta od kada je Rusija napala njegovu zemlju prošle nedjelje, navodi se u novom izvještaju. Posljednji pokušaj ubistva je spriječen kada su nepoznati izvori dostavili informacije Ukrajini o dvije odvojene plaćeničke grupe koje su planirale da izvrše napade, piše londonski Tajms.

"Mogu da kažem da smo dobili informacije od ruske Federalne službe bezbjednosti, koja ne želi da učestvuje u ovom ratu", rekao je ukrajinski sekretar za nacionalnu bezbjednost i odbranu lokalnim TV stanicama, prenosi Tajms. Iza dva pokušaja stajala je grupa Vagner, koju podržava Kremlj, objavio je Tajms. Da su uspjeli, Moskva bi mogla da negira direktnu umiješanost u ubistvo.

"Oni su ušli tamo sa misijom veoma visokog profila, odsijecanje glave šefa države je ogromna misija. Ovo bi bila možda njihova najveća misija do sada. To bi imalo veliki uticaj na rat.", rekao je diplomatski izvor za novine.

U Kijevu još uvijek ima više od 400 članova Vagner grupe, nakon što su se njeni članovi infiltrirali u Ukrajinu sa "listom za odstrijel" koja se sastoji od 24 zvaničnika čija bi smrt izazvala haos u ukrajinskoj vladi, rekli su izvori Tajmsu.

Zelenski (44) je takođe izbjegao pokušaj atentata u subotu na periferiji Kijeva kada je grupa čečenskih ubica osujećena prije nego što su uspjeli da dođu do predsjednika. Na početku sukoba prošle nedjelje, SAD su ponudile da evakuišu Zelenskog (44) iz Kijeva dok se opsada odvijala, ali je on odbio. "Borba je ovdje. Treba mi municija, a ne vožnja", rekao je on, a prenio Asošijeted pres.