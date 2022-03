Ukrajinski mediji navode da Vladimir Putin sprema povratak Janukoviča u Ukrajinu.

Izvor: YouTube/Screenshot/CNN/Profimedia

Konflikt između Rusije i Ukrajine ušao je u 7. dan, a ukrajinski mediji prenose da ruski predsjednik Vladimir Putin ima nove planove za Ukrajinu.

"Rusija želi da proglasi bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, svrgnutog tokom antivladinih protesta 2013-14 novim liderom Ukrajine", objavio je sajt Ukrajinska pravda, citirajući ukrajinske obavještajne službe, a prenosi BBC.

Prema navodima ukrajinskih medija, Janukovič je sada u Minsku. U Rusiju je pobjegao 2014. godine.

"Kremlj možda priprema medijsku ili kampanju za vraćanje Janukoviča u Ukrajinu, ili će objaviti njegovo obraćanje ukrajinskom narodu", navodi list.

Velika Britanija je u januaru saopštila da Moskva planira da postavi promoskovsku figuru na čelo ukrajinske vlade. Kao potencijalni kandidat Kremlja spominjao se Jevhen Murajev.

Ko je Viktor Janukovič?

Janukovič je bivši predsjednik i premijer Ukrajine.

Od 1997. godine do 2002. godine bio je guverner Donjecke oblasti u istočnoj Ukrajini. U razdoblju od 2002. godine do 2005. godine bio je premijer Ukrajine (za vrijeme predsjednika Leonida Kučme). Kandidovao se na predsjedničkim izborima 2004. godine. Na izborima je pobijedio, ali je nakon izraženih brojnih sumnji u regularnost izbora izbila tzv. Narandžasta revolucija. Izbori su ponovljeni i pobijedio je Viktor Juščenko. Od 2006. do 2007. godine po drugi put je bio premijer Ukrajine (za vrijeme predsednika Viktora Juščenka).

Janukovič je u februaru 2010. izabran za četvrtog predsjednika Ukrajine, kada je na izborima pobijedio Juliju Timošenko.

Napustio je Ukrajinu krajem februara 2014. godine, nakon što je zbačen sa vlasti pošto je odbio da potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom u korist bližih veza sa Kremljom. Za njim su nove ukrajinske vlasti raspisale potjernicu. Danas se nalazi u Rusiji, gdje je dobio politički azil.