Pevačica priznaje da je veoma ljubomorna.

Izvor: RED TV/screenshot

Pevačica i učesnica brojnih rijalitija Saška Karan nema dlake na jeziku, pa čak ni kada se radi o najintimnijim stvarima iz njenog života. U braku je duže od trideset godina, a u medijima se u više navrata spekulisalo da je pred razvodom.

Možda nije tačno da se razvodi od supruga Aleksandra Gazivode s kojim ima ćerku Milju, ali je tačno da je previše ljubomorna, što je i sama priznala.

"Mi smo u braku više od 30 godina i zadovoljna sam našim odnosom. Izuzetno sam ljubomorna. U stanju sam da mužu mirišem košulje svaki dan, da vidim na koje parfeme miriše. U našem braku nikad nije dosadno. Jednom sam bila u Makedoniji na turneji, zvala sam ga više puta jer je znao da treba da dođem, ali se nije javljao. Odmah sam se obukla i zakucala mu na vrata. Lupam i lupam i ništa. Toliko sam bila besna da sam uzela onu špijunku i iščupala je sa vrata. On nije znao ko je, tada je otvorio i pitao me da li sam normalna. Uletela sam unutra, sve sam pregledala. Toga se sećam", ispričala je pevačica.

Na pitanje da li se neka njena koleginica nabacivala njenom mužu, priznala je da to nije isključeno.

"Suprug je bio vrlo zgodan i lep. Toga je možda bilo, ali ja to ne znam. Iskreno, ne bi mi on to ni priznao, jer zna kakva sam. Otišla bih toj koleginici u kuću, a njemu bih sipala mišomor. Uvek je do sada za sve imao opravdanje i alibi", šokirala je Saška Karan.

