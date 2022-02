Ključni razlog zbog kojeg su mnoge mudre spoljnopolitičke glave mislile da Rusija blefira o invaziji je taj što su pretpostavili da Putin nije sam donosio svoje odluke.

Izvor: Profimedia

Uvjerenje da Vladimir Putin blefira, da nikada neće izdati naređenje da vojska od skoro 200.000 ljudi koje je mjesecima skupljao na granicama Ukrajine izvrši invaziju, održalo se sve do 5:45 po moskovskom vremenu na dan napada, kada je vladar Rusije najavio u unaprijed snimljenoj izjavi ono što je nazvao "specijalnom vojnom operacijom".

Ovo nije bio samo šok na američkom političkom Tviteru. Bio je to šok za mnoge od vodećih stručnjaka i kreatora politike u Sjedinjenim Državama, Evropi, pa čak i Ukrajini. Šef njemačke obavještajne službe bio je toliko zatečen da je još uvijek bio u Kijevu i morao je da bude evakuisan. Ali nigdje šok nije bio tako dubok nego među spoljnopolitičkim analitičarima u Rusiji, gdje je do tog trenutka postojao ogroman konsenzus da Putin nikada neće pokrenuti takav rat. Čak je i neko tako iskusan kao što je ser Džon Soers, bivši šef britanske obavještajne agencije MI6 rekao samo nedjelju dana prije početka invazije: "Ideja da će Putin da izvrši invaziju na Ukrajinu, da će srušiti vladu u Kijevu i okupirati cijelu zemlju u godinama koje dolaze – nikada nije za mene bila realna perspektiva". Čak i među liderima koji su nedjeljama upozoravali da je velika ofanziva neizbježna, u njihovim izjavama nije bilo teško uočiti ton iznenađenja.

"Ne mogu da vjerujem da se ovo radi u vaše ime", rekao je britanski premijer Boris Džonson, pokušavajući da se na trenutak obrati ruskom narodu, "ili da zaista želite status parije koji će to donijeti Putinovom režimu", piše portal Slat.

Međutim, ta fraza - "Putinov režim - koja se zaglavila u svim diskusijama o ruskoj politici već skoro 20 godina, na neki način sama po sebi pomaže da se objasni zašto se toliko ljudi, koji su vjerovali da razumju Rusiju, pogrešili u vezi sa sukobom u Ukrajini. Postalo je jasno da ono što postoji unutar Kremlja uopšte više nije "režim" – sistem vlasti u kome više ličnosti može uticati u proces donošenja odluka, od šefova bezbjednosti do milijardera. A u postojanje "režima" su mnogi vjerovali.

Umjesto toga, vlast se transformisala u ono što politikolozi nazivaju personalističkom diktaturom, gdje hirovi jednog čovjeka, i samo jednog čovjeka, određuju politiku, što je činjenica koja ima zastrašujuće implikacije za Rusiju i svijet.

Amerikanci imaju tendenciju da vide svijet na isti način kao što ga predsjednik Džo Bajden uobličava u svojim govorima, uredno podijeljen između "demokratija" i "autokratija". Ali realnost je da autoritarne države postoje na političkom spektru u zavisnosti od toga koliko moći ima pojedinac - i gdje se države nalaze na ovom spektru ima veliki uticaj na pitanja rata i mira. Na jednom kraju, imate režime kojima upravljaju civili, poput Kine Hu Đintaoa ili Sovjetskog Saveza Leonida Brežnjeva, gdje se politička moć provjerava i dijeli unutar vladajuće stranke. Sa druge strane, imate personalističke diktature poput one, recimo, Sadama Huseina, gdje se rivali čiste, lojalisti nagrađuju, kultovi ličnosti cvjetaju, a sav autoritet prolazi kroz slavnog vođu, piše Slat.

Vladimir Putin

Izvor: Profimedia

Politička literatura sugeriše da su personalističke diktature nestalnije i opasnije za spoljni svijet od drugih vrsta autokratija. Istraživači su otkrili da je veća vjerovatnoća da će započeti ratove, na primjer (institucionalizovani režimi kojima upravljaju civili su otprilike podjednako skloni da koriste silu kao i demokratije), a takođe imaju tendenciju da imaju lošiji vojni učinak (nije iznenađujuće, pošto su njihovi lideri često okruženi muškarcima koji samo govore “da” ). Ali dok bi režimi kojima upravljaju civili mogli biti manje skloni pokretanju destruktivnih, hrabrih sukoba u kratkom roku, dugoročno oni i dalje mogu biti tempirane bombe.

To je zato što kako stare, njihove zamršene strukture moći često se devoluiraju i dozvoljavaju diktatorima da konsoliduju ličnu kontrolu. U predstojećem radu, Endrju Leber i Metju Rajhert sa Univerziteta Harvard i Kristofer Karoters sa Univerziteta u Pensilvaniji tvrde da se to obično dešava kada ne postoji uticajna stara garda političkih elita koja ih može zaustaviti. Sve ovo u velikoj mjeri sumira ono što se dogodilo u Rusiji u poslednje dvije decenije.

Dok su svjetski čitaoci vijesti možda dugo mislili o Vladimiru Putinu kao o diktatoru, većina ruskih analitičara i kreatora politike vidjela je Kremlj drugačije. I tokom većeg djela Putinovog skoro 23-godišnjeg puta na vlasti, bili su u pravu što su to učinili. Ono što je postojalo bio je komplikovan režim izvan jednog čovjeka, gdje je mnogo ljudi vršilo uticaj i moglo da kontroliše Putinove impulse. Putin je svoju vladavinu započeo kao izabrani naslednik Borisa Jeljcina 1999. Tada je bio neka vrsta poludemokratskog populističkog moćnika – bliži Turskom Redžepu Tajipu Erdoganu nego današnjem Putinu. Okrenuo se ka potpunom autoritarizmu sa namještenim ruskim izborima 2004. godine. Ali njegova vlada je i dalje gledala na američku ambasadu kao na režim u kojem su milijarderi i šefovi bezbjednosti uticali na veliku strategiju kada je postavio Dmitrija Medvedeva za marionetu od predsjednika od 2008. do 2012. i poigravajući se sa mogućnošću da se penzinoše, piše Slat.

Masovni protesti protiv vlade su možda promijenili Putinovo razmišljanje i on je počeo da jača svoju vlast nakon što se vratio na mjesto predsjednika 2012. Kao što Leber i njegovi koautori primjećuju, do tada niko u Rusiji nije bio u poziciji da ga ospori . Ali, čak i krajem 2014. godine, kada je Putin odlučio da pripoji Krim, taj potez je preduzet nakon jedne noći intenzivne diskusije sa njegovim užim krugom u Kremlju - nakon što je naručio tajna ispitivanja javnog mnjenja. Još uvijek je postojao neki privid režima, pa makar i onog u kome je Putin čvrsto kontrolisao njegove uzde.

Vladimir Putin

Izvor: Profimedia

Ovo nas dovodi do danas. Ključni razlog zbog kojeg su mnoge mudre spoljnopolitičke glave mislile da Rusija blefira o invaziji je taj što su pretpostavili da Putin nije sam donosio svoje odluke. Ova pretpostavka je donijela veliki dio zapadne strategije. Eksperti su vjerovali da bi prijetnja sankcijama ruskim oligarsima, na primer, ohrabrila Putinov uži krug da se suprotstavi ratu. Promjena ukrajinskog ustava, autonomije za region Donbasa u skladu sa sporazumom iz Minska ili 20-godišnji moratorijum na proširenje NATO-a – smatralo se da bi zadovoljilo racionalne aktere režima. Prijetnje ekonomskim sankcijama trebalo je da izazovu zabrinutost oligarha zbog reakcije javnosti. Izgledi za velike žrtve, što je već bilo izvjesno da će biti veoma nepopularan rat, uvjerili su mnoge da će režim koji se donekle brine o javnom mnjenju to uzeti u obzir.

Ali svijet sada shvata da je Putinov režim zapravo samo Vladimir Putin. I očigledno ga više ne brine šta će rat značiti za ruske bogataše, a još manje za njene mase. To je svima brutalno jasno stavljeno do znanja na zapanjujućoj sjednici ruskog savjeta bezbjednosti prije nedelju dana. U kitnjastoj sali Svete Katarine u Kremlju, nekadašnjoj carskoj prijestonoj sali u kojoj je 2014. godine najavljena aneksija Krima, Putin je okupio svoje saradnike da ih “konsultuje” da li da priznaju nezavisnost Luganske i Donjecke Narodne Republike. Ne samo da je mnogima vidno bilo neprijatno, već je šef ruske spoljne obavještajne službe Sergej Nariškin izgledao uplašeno – do te mjere da je zaboravio da li su ga pitali da li da poželi dobrodošlicu republikama u samu Rusiju ili da ih samo treba priznati kao nezavisne zemlje. Ista promjena bila je suptilnije vidljiva u dvorani Svete Katarine nakon početka borbi, piše Slat.

Putin je pozvao vodeće poslovne ljude u zemlji na, kako je zapadna štampa opisala, “sastanak oligarha“. Međutim, kao što je oštroumno primijetio šef moskovskog biroa Fajnenšel tajmsa Maks Sedon, mali broj prisutnih je bio ono što mi zapravo smatramo oligarsima: milijarderi nezavisnog bogatstva, moći i uticaja, tip koji je dominirao Rusijom 1990-ih. Umjesto toga, oni na “sastanku oligarha“ uglavnom su bili direktori državnih kompanija sa obavještajnim iskustvom ili Putinovi prijatelji uzdignuti do velikog bogatstva - ljudi koji svoje pozicije duguju Putinu, a ne obrnuto; ljudi koji se ponašaju kao nosioci mjesta i frontmeni za njega na komandnim visinama ekonomije. Najbolji način da se razumije njihov politički položaj je kroz šalu uobičajenu u Moskvi: “Oni nisu oligarsi - oni samo rade kao oligarsi.”

U ovom trenutku, analiza onoga što bi Rusija mogla sledeće da uradi uglavnom se sastoji od nagađanja stanja Putinovog uma. (Kao što je Tom Fridman iz Njujork tajmsa rekao: “Jedino mjesto za razumijevanje ovog rata je u glavi ruskog predsjednika Vladimira Putina.“)

Štampa je puna spekulacija o njegovom zdravom razumu; sada kada je naredio ruskim nuklearnim snagama da budu u stanju pripravnosti, svi smo bili primorani da razmislimo o mogućnosti da bi ovaj sukob na neki način mogao da preraste u atomsku smrt i uništenje. Naravno, nejasno je ko bi mogao da spriječi Putina u iracionalnoj akciji.

Ali kako su mnogi propustili da su se Putin i njegova vladavina promijenili? Dio odgovora je da je Putin na vlasti toliko dugo da je mnogo analiza jednostavno zamrznuto u prošlosti. Utisci o Rusiji u kojoj dominiraju “oligarsi” su ostali dio neke legende i nije se pratila njihova efektivna likvidacija kao klasa. (Nije pomoglo to što zapadnjaci poznaju mnogo ruskih milijardera iz kruga Davosa, ali ne poznaju službenike bezbjednosti koji su sve više prihvatali onu vrstu religijskog nacionalizma koji je, izgleda, zahvatio Putina.)

Pandemija je takođe otežala autsajderima da primijete Putinov očigledan pad u paranoidnu izolaciju; očigledno se zatvorio poslednjih nekoliko godina kroz ultra-stroge lične blokade i mjere socijalnog distanciranja koje su možda uticale na njegovo rasuđivanje. Apsurdno dugi stolovi za kojima je Putin sjedio na sastancima postali su simbol njegove udaljenosti. Francuski predsjednik Emanuel Makron navodno ga je početkom februara smatrao potpuno “drugačijom osobom“ od čovjeka koga je poslednji put sreo 2019, piše Slat.

Vidi opis ŠOK OTKRIĆE! Ovo je najveća tajna Putinovog režima - Pogledajte šta se zaista događa u Kremlju IZA ZATVORENIH VRATA... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Social media Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia/Social media Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia/Social media Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia/Social media Br. slika: 8 8 / 8

I na kraju, analiza Zapada same Rusije je propala jer zavisi od ruske analize sopstvenog društva, a to je još katastrofalnije. Tamo je stručna klasa obučena decenijama propagande potcijenila efekat koji je sistematsko razbijanje ruskog novinarstva imalo na njegovu sposobnost da zna šta se dešava u Kremlju. Ovo, pomiješano sa poricanjem: jednostavno je bilo previše zastrašujuće razmišljati o činjenici da Rusi žive pod diktaturom gdje su sve zaštitne ograde pale. Iako Amerikanci možda misle o Rusiji kao o društvu naviklom na tiranine, ovo suptilno promašuje poentu. Post-Staljinov Sovjetski Savez je bio autoritarni režim kojim je vladala kolektivna vlast, a ne vlada jednog čovjeka. Staljin je umro kada je Putin imao manje od 5 mjeseci, što znači da je sposobnost uočavanja znakova upozorenja personalističke diktature Rusima skoro isto toliko udaljena koliko je Hitler Njemcima.

Šta dalje možemo očekivati u ovoj novoj fazi putinizma? Nažalost, politikološka literatura čini sumorno štivo za Ruse. Kao što studije predviđaju, invazija na Ukrajinu ide prilično loše. Ali samo 12,5 odsto personalističkih lidera izgubilo je vlast u roku od dve godine nakon gubitka rata, prema skupu podataka iz 2009. godine. Istraživanje Deše Giroda, Megan Stjuart i Meir Volters iz Džordžtauna sugeriše da su autokrate bogate naftom u boljoj poziciji da potiskuju neslaganje kod kuće, a istovremeno se odupiru međunarodnom pritisku. Istraživanja takođe sveobuhvatno pokazuju da lideri poput Putina obično budu uklonjeni samo smrću ili državnim udarom. Što je intenzivnija personalizacija vlade, teže je izvršiti državni udar — ali je još teže zamisliti mirnu tranziciju vlasti u Rusiji.

Međutim, postoji tračak nade. Od bogatijih autoritarnih država u svijetu, Rusija je vjerovatno jedina koja je nakratko imala nešto od demokratije i slobodnog društva u svojoj modernoj istoriji (debata zavisi od toga da li Tursku još uvijek smatrate demokratijom). Sve ostale - zalivske petromonarhije, Kina, Singapur, Kazahstan - nikada nisu doživjele prekid autoritarne vladavine. To može učiniti da neke od ruskih elita i redovnih građana imaju veću vjerovatnoću da se odgurnu, a ne da prihvate dublji pad u autokratiju. Putinov rat već nameće novi represivni poredak društvu, dok ga sankcije izoluju od svjetske ekonomije. U oba slučaja, ovo znači vraćanje Rusa unazad, ka nečemu više nalik SSSR-u nego u poslednjih nekoliko godina - što je znatno teži zadatak nego što su to pokušali drugi personalistički diktatori, zaključuje Slat.