Vladimir Putin naredio je stavljanje ruskih strateških raketnih snaga kao i sjeverne i pacifičke flote u stanje visoke pripravnosti, prenijela je agencija Interfaks. Ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je Putinu da su "dežurstva na komandnim mjestima Strateških raketnih snaga, Sjeverne i Pacifičke flote i Komande dalekometne avijacije počele da izvršavaju borbenu dužnost sa pojačanim ljudstvom", prenio je Interfaks.

Podsjećanja radi, Putin je juče najavio da će staviti ruske nuklearne snage u stanje visoke pripravnosti, zbog, kako je rekao, prijetnji koje Rusiji stižu iz zemalja NATO. U međuvremenu je Kremlj saopštio da je Putin dao tu izjavu zbog izjava britanske ministarke odbrane Liz Tras. Mnogi govore sada o opasnosti od izbijanja nuklearnog napada. Ne možete ni da zamislite kakav bi to užas bio, kakvo bi to stradanje bilo za cijeli svijet. Jer samo jedna nuklearna eksplozija može da proizvede nezamisliv horor.

Na jutjub kanalu "Kurzgesagt – In a Nutshell"dat je primjer šta bi se desilo kada bi na jedan grad pala nuklearna bomba. Sve bi se odigralo u tri faze.

PRVA FAZA

Prva faza eksplozije dešava za manje od jedne sekunde.

"U milisekundi se pojavljuje lopta plazme užarenija od Sunca koja narasta na više od 2 kilometra u prečniku. Sve što se zadesilo unutar te lopte više ne postoji. Zbrisano je sa lica Zemlje. Zamislite to kao kad bi kapljica vode pala u usijan tiganj. Zavrči u trenutku i onda nestane. Zgrade, automobili, drveće, spomenici, ljudi… bukvalno bi isparili. Kreće bljesak – intenzivni cunami svjetlosti zapljuskuje grad u sekundi. Ako ste u tom trenutku okrenuti u pravcu eksplozije oslijepiće vas na nekoliko sati", navodi se na kanalu "Kurzgesagt – In a Nutshell".

Prema njihovim riječima vrelina ove svjetlosti proizvodi termalni puls koji spaljuje sve u prečniku od 13 kilometara.

"Sve u krugu od 500 kvadratnih kilometara što može da izgori, kreće da gori – plastika, drvo, tkanina, kosa, koža… Ako se zadesite u dometu termalnog pulsa bukvalno ćete živi početi da gorite", navodi se u videu.

DRUGA FAZA

Ona se dešava u nekoliko sekundi.

"U tim trenucima većina ljudi će primijetiti da nešto nije u redu. Ali već je kasno za stotine hiljada njih… Bljesak je praćen udarnim talasom. Vrelina i radijacija užarene lopte prave mjehur oko nje od vrelog i kompresovanog vazduha koji se širi brže od brzine zvuka stvarajući vjetrove jače od uragana i tornada. Većina zgrada u prečniku od kilometra su sravnjene sa zemljom. Jedino armirani beton uspijeva djelimično da izdrži ovaj pritisak. Drveće je izgorelo poput čačkalica. Ako ste u tom trenutku napolju odbaciće vas kao zrno prašine u tornado. Udarni talas slabi kako se dalje širi ali sve kuće u krugu od 175 kvadratnih kilometara padaju kao da su napravljene od karata pod čijim ruševinama završava desetine hiljada ljudi", navodi se u videu.

Benzinske pumpe eksplodiraju, vatra počinje da se širi.

"Pečurka od ostataka vatrene lopte, prašine i pepela se uzdiže kilometrima visoko u nebo u narednih nekoliko minuta i pravi mračnu sjenku nad ruinama grada. Ako postoji dovoljno goriva vatra prerasta u vatrenu oluju koja spaljuje ruševine i sve koji su zatrpani ispod njih kao i ljude koji pokušavaju da pobjegnu. U prečniku od 21 kilometra od eksplozije prilaze prozorima da bi fotografisali pečurku, nesvjesni da udarni talas i dalje ide ka njima i da će im u nekom trenutku porazbijati prozore a slomljeno staklo će poletjeti unaokolo", tvrde u videu na kanalu "Kurzgesagt – In a Nutshell".

TREĆA FAZA

Ona počinje u nastupajućim satima i danima.

"Navikli smo na to da će pomoć stići, bez obzira o kakvoj se katastrofi radi. Ali ovoga puta je drugačije – nuklearna eksplozija je kao da se sve prirodne katastrofe dogode u istom trenutku. Stotine hiljda ili čak i milioni ljudi imaju ozbiljne povrede – posjekotine, polomljene kosti, opekotine. U narednih nekoliko minuta i sati hiljade njih će umrijeti zbog ovih povreda. Bezbroj ljudi je zarobljeno ispod ruševina, mnogi su oslijepili od bljeska eksplozije, mnogima je sluh gotovo u potpunosti oštećen… ne mogu da se izbore da izađu na površinu. Preplašeni su, zbunjeni, ne znajući šta im se događa. Mnoge bolnice su sravnjene sa zemljom, a većina medicinskog osoblja je ili mrtvo ili su povrijeđeni zajedno sa ostalima", kaže se u videu "What if We Nuke a City?" koji inače ima više od 20 miliona pregleda.

Oni koji su imali sreće da budu u tunelima metroa ili da se nađu na mestima gdje su bili zaštićeni od povreda u trenutku eksplozije nisu zapravo i zaista zaštićeni na duge staze.

"U zavisnosti od toga kakva je bomba bačena, gdje je eksplodirala pa čak i kakvo je vrijeme, užasna crna kiša može da počne da pada spuštajući radioaktivnu prašinu na grad. Nevidljivi horor radijacije uzima svoj danak. Svaki udah unosi otrov u tijela preživjelih", kažu atori.

U narednim danima, ljudi koji su bili izloženi najvećem stepenu radijacije, će umrijeti.

"A što se pomoći tiće – nje neće biti satima a možda i danima. Sve je stalo. Putevi su blokirani. Prazne radnje, komunikacioni sistemi ne rade, a pomoć iz drugih gradova teško stiže. Ljudi izlaze iz ruševina u potrazi za hranom, vodom i medicinskom pomoći. A šteta nastala nuklearnom eksplozijom ne nestaje kada vatra utihne i kada se dim raziđe. Posljedice ostaju dugo godina posle toga", zaključili su autori ovog videa.