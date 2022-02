Vitalij Volodimirovič Skakun, inženjer u ukrajinskoj armiji, biće posthumno proglašen za heroja.

Ruska vojna operacija u Ukrajini počela je juče ujutru, nakon ju je odobrio predsjednk Rusije Vladimir Putin. Dan nakon toga, usled velikih međunarodnih previranja, kao i prijetnji sankcijama prema Rusiji, obje strane bilježe određene gubitke kako u ljudstvu tako i u vojnoj opremi.

Danas su sve oči uprte u Kijev, pogotovo nakon što je predsjednik Zelenski pozvao Putina da sjednu za pregovarački sto, a što je Putin prihvatio. Ukrajinski vojnici minirali su mostove kako bi usporili napredovanje ruskih snaga. Kako je poznato veliku pažnju privukao je i herojski podvig ukrajinskog vojnika koji se sam ponudio da minira most da bi spriječio napredovanje ruske vojske, ali eksploziju nije preživio.

СКАКУН ВІТАЛІЙ!

ГЕРОЇ СУЧАСНОСТІ.ПІДІРВАВ МІСТ РАЗОМ З СОБОЮ.У цей важкий день для нашої країни,коли народ дає відсіч окупантам на усіх напрямках,одним із найважчих місць на мапі став Кримський перешийок,де одним із перших ворога зустрів ОБМП.https://t.co/KZMSVu3Reupic.twitter.com/vVBzORYjB0 — ЗС УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr)February 25, 2022

Ministarstvo odbrane Ukrajine na svom zvaničnom Tviter nalogu navodi da se za taj poduhvat doborvoljno prijavio inžinjer posebnog bataljona Vitalij Volodimirovič Skakun. On, međutim, nije imao sreće, nije uspio da detonira most daljinski, pa je tokom ove operacije stradao.

"Ovog teškog dana za našu zemlju, kada ukrajinski narod pruža otpor ruskim okupatorima na sve strane, jedno od najtežih mjesta na karti Ukrajine bila je Krimska prevlaka. Da bi se zaustavilo napredovanje kolone tenkova, odlučeno je da se raznese Genjičeski drumski most. Za ovaj zadatak dobrovoljno se prijavio Vitalij Volodimirovič Skakun, inženjer posebnog bataljona. Most je miniran, ali on nije stigao da pobjegne. Prema riječima braće, Vitaljij je stupio u kontakt i rekao da će raznijeti most. Odmah se začula eksplozija. Naš brat je umro. Njegovo junačko djelo značajno je usporilo napredovanje neprijatelja, što je omogućilo jedinici da se prerasporedi i organizuje odbranu", navodi se u objavi.

Dalje se dodaje da će se Komanda marinaca obratiti Vrhovnoj komandi za posthumnu dodijelu državne nagrade mornaru Skakunu Vitaliju Volodimiroviču.

"Ruski okupatori, znajte da će vam zemlja gorjeti pod nogama! Borićemo se dok smo živi! I dok smo živi borićemo se!", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.

