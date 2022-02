Američki državni sekretar Entoni Blinken upozorio je da Rusija i Putin mogu da napadnu i izvan teritorija Ukrajine.

Izvor: CBS Evening News/YouTube

Američki državni sekretar Entoni Blinken rekao je u intervjuu za Ej-Bi-Si da ne isključuje napad Rusije izvan teritorije Ukrajine, i da NATO smatra da je napad na jednu zemlju članicu napad na celu alijansu.

"Deo je ruskog plana da napadne Kijev i druge velike ukrajinske gradove, kao i da udari na Ukrajinu sa više frontova, između ostalog sa severne, istočne i južne granice", rekao je Blinken.

"Mogućnost je i napad izvan teritorije Ukrajine, a SAD su odlučne u nameri da brane svoje saveznike. Napad na jednu zemlju članicu NATO je napad na celu alijansu. Predsednik Džo Bajden ranije je jasno stavio do znanja svima da ćemo braniti svaki pedalj NATO teritorije, i mislim da je to najvažniji faktor koji bi osujetio Putinov napad van Ukrajine", rekao je on.

Ukoliko situacija u Ukrajini bude eskalirala, Blinken je kazao da ne isključuje uvođenje još sankcija od strane Amerike, a neke od njih direktno bi uticale na Putina. Evropska unija je u petak rano ujutru objavila novi paket sankcija protiv Rusije.

Pogledajte Blinkenov intervju.