Dušan Stević, vozač kamiona iz Srbije, izgubio je život kada su lopovi u Rumuniji pokušali da opljačkaju vozilo kojim je upravljao.

Informaciju o smrti Dušana koji je rodom iz Jagodine objavile su njegove kolege na društvenoj mreži Fejsbuk u okviru grupe "Drug sa druma – open group". Prema njihovim riječima, smrt je uslijedila nakon što je organizovana grupa lopova pokušala da provali u njegov kamion dok je on spavao u njemu, a pošto su navodno koristili gas, to je dovelo do prestanka rada Dušanovog srca.