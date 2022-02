Bijela kuća je saopštila da bi ruska invazija mogla da počne u toku ove nedjelje.

Ruska invazija na Ukrajinu mogla bi da počne u bilo kom trenutku, uključujući i ovu nedjelju, saopštila je Bijela kuća u ponedjeljak i ponovila da put diplomatiji ostaje otvoren za rješavanje krize.

Zamjenica sekretara za štampu Karin Žan-Pjer rekla je novinarima da SAD nemaju iluzija u vezi sa situacijom na terenu sa desetinama hiljada ruskih vojnika nagomilanih duž granice sa Ukrajinom.

Francuski ministar spoljnih poslova rekao je u ponedjeljak da je Evropa spremna da uvede velike sankcije ako dođe do ruske invazije i da je Rusija spremna za brzu invaziju njenih snaga na Ukrajinu.

"Ako se postavlja pitanje da li postoje elementi da dođe do velike ofanzive ruskih snaga u Ukrajini, onda je to tačno. Moguće je...", rekao je Žan-Iv Le Drijan za televiziju Frans 5. On je rekao da tu procjenu dijele Pariz i njegovi saveznici, iako je rekao da ništa ne ukazuje da je ruski predsednik Vladimir Putin donio tu odluku.

"Duva toplo i hladno", rekao je on, sugerišući da Rusija ostavlja otvorena vrata za dijalog. Dva evropska diplomatska izvora rekla su da su Sjedinjene Države prošlog petka rekle svojim saveznicima da bi Moskva mogla da pokrene ofanzivu ove srijede.

Na pitanje da li su sankcije spremne ako dođe do ruskog napada, Le Drijan je rekao da je to slučaj i da bi one bile masovne čak i ako bi imale efekat bumeranga na Evropu. Ministar je rekao da je važno nastaviti dijalog kako bi se izbjegao katastrofalan sukob koji bi povrijedio sve strane.