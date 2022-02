Montanje je dobitnik Nobelove nagrade za medicinu zbog otkrića virusa side sa grupom naučnika.

Izvor: Profimedia

Lik Montanje, poznati francuski virusolog preminuo je danas u 89. godini, u američkoj bolnici u Neiju na Seni u zapadnom pariskom predgrađu.

Montanje je dobitnik Nobelove nagrade za medicinu zbog otkrića virusa side sa grupom naučnika. Od početka pandemije, bio je poznat kao protivnik vakcina protiv kovida 19. On je istakao da je kovid 19 proizveo čovjek i da je on najverovatnije procurio iz laboratorije prilikom eksperimenata. On je najavio da će priroda preuzeti stvari u svoje ruke, da će virus napraviti mnogo mutacija i na taj način se samouništiti.

Otkriće HIV-a počelo je u Parizu 3. januara 1983. godine. Tog dana je dr Montanje, koji je bio šef jedinice viralne onkologije na Pasterovom institutu, dobio dio tkiva koji je uzet sa 33-godišnjeg muškarca oboleog od HIV-a. Dr Vili Rozenbaum, doktor pacijenta, želio je da uzorak ispita dr Montanje, ekspert za retorviruse.

U tom trenutku, nije se znao uzrok nastanka virusa, nije bilo dijagnostičkih testova, kao ni efektnih terapija. Mnogi doktori su sumnjali da bolest izaziva retrovirus, neka vrsta mikroorganizma koja ulazi u ćeliju DNK domaćina i preuzima kontrolu.