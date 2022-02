Oglasile se komšije o misterioznoj smrti Srbina u Italiji

Izvor: Youtube/ GuardiaDiFinanza /screenshot

D. P. (51) iz okoline Beograda, pomorac koji je pronađen mrtav na brodu MSC Adelaide, na kom je prethodno zaplijenjeno 450 kilograma kokaina vrijednog 30 miliona eura, radio je nekoliko godina na brodovima kao varilac ispod vode, piše Kurir.

Prema riječima mještana sela u kom je pokojni čovjek živio sa porodicom, D. P. je u Srbiji poslednji put bio prije četri mjeseca bio u Srbiji.

"Kad smo čuli šokirali smo se! On ne bi digao ruku na sebe nikada, sve je to veoma sumnjivo. Komšija je bio miran, porodičan čovek, za kojim sada žale žena, sin, ćerka, dvoje unučadi i njegovi roditelji. Znao je da bude po nekih tri, četri mjeseca na tom brodu, a potom se vrati kući i bude nekih mjesec dana. Ne vjerujemo da je on ima ikakve veze sa tom drogom. Nikad čovjek nije imao mrlju, možda je vidio nešto što nije trebalo" - kažu žitelji ovog sela.

Podsjetimo, na teretnjaku koji je u luku Pra u Đenovi došao iz Brazila, u ponedeljak je nađen je tovar vrijedan 30 miliona eura skriven u 400 paketa, gde je bilo po više od kilogram kokaina, koji su smjestili u 14 kesa. Nakon zaplijene u kabini broda nađen je Srbin sa prerezanim grkljanom. Istraga je u toku i za sada nije poznato da li je on ubijen ili je izvršio samoubistvo. Takođe, nije poznato ni to da li Srbin ima neke veze sa drogom.