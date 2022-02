Navodno je spavala sa jednim od bivših učenika, poznatim samo kao učenik A, koji je svedočio na današnjem saslušanju.

Izvor: Instagram/Facebook

Profesorka fizičkog optužena je za seks sa bivšim učenikom na maturskoj večeri, nakon što je popila pivo, vino, rum, i šotove koktela. Melisa Tvidi, koja je tada imala 23 godine, optužena je za zabavu sa učenicima u noćnom klubu SVG3 u Glazgovu pre nego što se vratila u Premier hotel u junu 2017. godine.

Navodno je spavala sa jednim od bivših učenika, poznatim samo kao učenik A, koji je svedočio na današnjem saslušanju Generalnog nastavnog veća za Škotsku, prenosi Glasgov Live. Tvidi, koja je radila kao profesorka fizičkog u srednjoj školi Glenifer u Pejsliju, navodno je neprikladno plesala sa učenicima pre nego što je spavala sa dečakom, koji je tada imao 18 godina.

Učenik je danas na saslušanju rekao da mu je "žao" što se protiv gospođice Tvidi, koja sada ima 27 godina, vodi istraga zbog tog događaja. U izjavi je priznao da je poljubio gospođicu Tvidi u hotelskoj sobi pre nego što je imao seks sa njom.

Učenik A je otkrio kako je popio oko tri ili četiri krigle piva, flašu vina, malo žestokog pića, rum i šotove. On tvrdi da je gospođica Tvidi, koja sada živi u Dubaiju i radi kao učiteljica joge, prenoćila u sobi pre nego što je otišla oko 8 ujutro sledećeg dana.

Govoreći na GTCS saslušanju danas, učenik A je rekao: "Nismo imali nikakvih poslova pre mature. Nije bilo odnosa ranije. Gospođica Tvidi je sedela za našim stolom. Gospođica Tvidi nije pila za stolom, ja jesam. Nakon mature, studenti su rezervisali sobe u Premier Inn-u koji je bio na pešačkoj udaljenosti od SVG3. Nisam pozvao gospođicu Tvidi u hotel. Ne znam kako je dospela tamo", rekao je učenik.

Učenik je rekao da je ušao u hotelsku sobu gde je zatekao devet učenika i gospođicu Tveedie. Nakon žalbe na buku u prostoriji, učenik A je rekao: "Ja i gospođica Tvidi smo jedini ostali u prostoriji. Poljubili smo se, niko to nije inicirao. Imali seks u mojoj sobi. Ona je prenoćila i oboje smo otišli ​​u osam. Zaista mi je žao gospođice Tvidi. Popio sam mnogo, to je bila moja matura.", rekao je on.