Britanka Megan Njuton (18) spremala se da upiše fakultet i postane psiholog za sportiste. Volela je da igra fudbal i da radi s decom. U noći 19. aprila 2019. godine, završila je smenu u lokalu brze hrane oko 22.20 časova, pa otišla kući da se presvuče pre izlaska u "Kiln" klub u Njukaslu oko 23 časova.

Kada je došla u klub, naišla je starog druga iz srednje škole i fudbalera Džozefa Trevora (18) s kojim je onda zajedno i izašla sa žurke. Dok je čekala taksi, čula je kako se Džozef žali prijateljima da će ga "roditelji ubiti" ako se pijan i naduvan vrati kući, i da očajnički traži kod nekoga da prespava. Kako bi mu učinila, Megan ga je pozvala da dođe kod nje u stan i on je to odmah prihvatio.

Oboje su ušli u taksi oko 3.45 sati ujutru, a dalje su sigurnosne kamere snimile svaki njihov korak. Mogu se videti kako iz taksija hodaju zajedno do njenog stana oko 4 sata, a poslednji snimci na kojima je Megan su iz ulaza njene zgrade - baš ispred stana, kada su nasmejani ušli u hodnik i vidi se Džozef kako stoji iza nje dok ona otključava vrata stana i potom zajedno ulaze.

U naredna dva sata, Džozef je silovao i davio Megan dok se nije onesvestila. Ležala je gola i u nesvesti, kada je on ustao sa kreveta, uzeo nož i izbo je devet puta u leđa. Megan je bila na mestu mrtva, a Džozef je izašao iz njenog stana i zaključao za sobom. Krvave ključeve je bacio na obližnjem parkingu, što su snimile sigurnosne kamere.

Kasnije ga je policija spazila kako sedi na mostu. Zabrinuti za njegovu bezbednost i nesvesni šta je upravo uradio, sklonili su ga dalje od mosta i pozvali njegovu porodicu da ga vode kući. Kasnije tog dana, komšije su našle krvave ključeve na parkingu i sluteći najgore, ušli u stan gde su otkrili mrtvu Megan. Nakon što je čuo da je telo nađeno, Džozef je priznao porodici šta je uradio i odmah je uhapšen.

Na suđenju je kasnije otkrio jezivi motiv za ubijanje Megan koja je to veče samo htela da mu pomogne. Kada je imao 15 godina, pojavile su glasine da je oralno silovao neku devojku, ali nikada slučaj nije dospeo na sud. Sudiji je rekao da mu je okidač za ubijanje Megan bilo to što mu je pred zločin priznala da je pričala ljudima u srednjoj školi da je silovao devojku i izvinila mu se za to.

U februraru 2020. godine, Džozef Trevor je osuđen na 21 godinu zatvora i stavljen je doživotno na spisak seksualnih prestupnika.