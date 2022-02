Stravičnom zločinu u centru grada prisustvovala je 74-godišnja Vesna Vagner.

U kafiću u centru Rijeke u nedelju je iz za sada neutvrđenog razloga došlo do sukoba u kojem je ubijena žena. Stravičnom zločinu u centru grada prisustvovala je 74-godišnja Vesna Vagner, koja inače stanuje kod Teatra Fenice ali voli da dođe u kafić Pin na piće.

I danas je u svoj omiljeni kafić došla oko 14 sati, a dok je ispijala piće niti u snu nije mogla zamisliti šta će se desiti.

"Došli su zajedno, a koliko sam videla prvo su popili kafu i čaj pa onda naručili još jedan čaj. U tom trenutku je više ljudi bilo u kafiću. I juče su bili zajedno na istom mestu. Ona ima više od 70 godina, a on je mlađi i česti su gosti ovog kafića. On je celo vreme gledao u mene, a onda mi je konobar kada je to video rekao da izađem napolje. I dobro je da sam izašla jer je ženu napao iz čista mira. Skočio je na nju za šankom. Uhvatio ju je za lice i vukao iza šanka. Svu ju je izgrebao. Unakazio. Neverovatno je to šta mi se događalo pred očima… tako iz čista mira", rekla je ova žena i dodala:

"Kad se samo setim kako me je prethodno fiksirao. Počela sam da se tresem. Bilo me je strah. Kad je došla policija on je pobegao i videla sam kako trči preko Koblerovog trga. On inače na Korzu peva crkvene pesme, a navodno se zove Romano. Kad vidim da se neko tuče mene to jako pogađa i počnem odmah da se tresem, ja ovako nešto u životu nisam videla. Meni je žao konobara jer je dobar dečko", rekla je ona.

Brojni Riječani koji žive oko mesta nesreće u šoku su posmatrali policijske trake i brojne članove policije koji su pomno uzimali tragove sa mesta zločina i sve fotografisali.

Riječanka koja živi u blizini izjavila je kako ovaj kafić uvek radi nedeljom i da je obično u smeni do 15 sati konobar, a poslepodne radi konobarica.

"Ako mu se to odigralo pred očima sigurno ga je strašno pogodilo jer je tako nežna duša. Bojim se da će nakon ovoga napustiti posao. Bože, ne mogu verovati šta se to u poslednje vreme događa u našem kvartu. Pre nekih dva meseca svega par stotina metara dalje pronašli su mrtvog mladića u parku. Radilo se o dečku od nekih 25 ili 26 godina koji je umro od droge. Još uvek ne mogu da dođem sebi jer sam ga videla mrtvog, a sada se dogodilo ovo", rekla je Riječanka koja živi u blizini i koja je htela ostati anonimna.