Ako nove raketne tehnologije urode plodom, američki sistem odbrane biće ranjiv za nove interkontinentalne balističke rakete Sjeverne Koreje.

Izvor: Profimedia

Pošto je Pjongjang odbacio predlog Bajdenove administracije o diplomatskim razgovorima kao nedovoljan da se Kim Džong Un vrati za pregovarački sto, čini se da je Sjeverna Koreja ponovo kalibrirala svoju strategiju u odnosima sa Sjedinjenim Državama. Dok je izvještaj o Sjevernoj Koreji za kraj 2021. godine upadljivo sažimao ishod svog pregleda o spoljnoj politici i zamijenio Kimovo novogodišnje obraćanje, očekuje se da će Sjeverna Koreja sprovesti naprednije testove naoružanja i održati vojne parade kako bi privukla punu pažnju SAD i međunarodne zajednice u narednim mjesecima.

Ovo se može posmatrati kao sopstveni stil strategije "maksimalnog pritiska" Sjeverne Koreje, koja je imala za cilj da promijeni osnovnu politiku Sjedinjenih Država prema toj zemlji - ono što Pjongjang naziva "neprijateljskom politikom" - prije nego što se pregovori ponovo vrate.

Uprkos desetoj godišnjici dolaska Kim Džong Una na vlast prošle godine, on nije održao novogodišnje obraćanje 2022. Dok su sjevernokorejski državni mediji izvještavali o rezultatima petodnevnog plenarnog sastanka Osmog centralnog komiteta Radničke partije od 27. do 31. decembra, zbunjujuće je to što Pjongjang nije podijelio detalje o svojoj spoljnoj politici i strategiji za 2022. Samo je rečeno da su na sastanku razmatrana "principijelna pitanja" i relevantni strateški pravci za suočavanje sa međunarodnom političkom situacijom koja se brzo mijenja.

Mnogi eksperti su rekli da bi se odsustvo saopštenja o smjeru spoljne politike Severne Koreje moglo smatrati pružanjem "strateške fleksibilnosti" ili prostora za manevrisanje u neizvjesnom spoljnom okruženju. S obzirom na Zimske igre u Pekingu i južnokorejske predsjedničke izbore u martu, u regionu postoji mnogo neizvjesnosti. Ni ove godine se ne može isključiti mogućnost vojnih sukoba u Ukrajini i na Tajvanu. Međutim, ti predstojeći događaji će imati samo ograničen uticaj na određivanje pristupa Severne Koreje spoljnim poslovima. Kina će vjerovatno zatvoriti oči na dalje raketne testove Sjeverne Koreje ako se Pjingjang primiri tokom Olimpijade. Pored toga, ko god da je sljedeći južnokorejski predsjednik, temelj pristupa Seula Pjongjangu neće se promijeniti bez odobrenja Vašingtona.

Kao rezultat toga, Pjongjang je možda već procijenio uticaje budućih spoljnih poslova i odredio svoj pravac na spoljnu politiku preduzimanjem "frontalnog prodora" i posebne strategije za obračun sa SAD i Južnom Korejom. Dakle, iako je strateški skrivena od javnih izvještaja, Sjeverna Koreja je već pripremila svoje vojne akcione planove, kao što je serija budućih raketnih, pa čak i nuklearnih testova kao odgovor na američke sankcije, predstojeće Južnokorejsko-američke zajedničke vojne vježbe, i potencijalnu pobjedu južnokorejskog glavnog opozicionog predsjedničkog kandidata Jun Suk Jeola na izborima.

Sjeverna Koreja je već testirala svoje raketne sposobnosti šest puta tokom januara, signalizirajući jasnu namjeru Pjongjanga da ispuni Kimovo obećanje 2021. o jačanju nacionalnih vojnih kapaciteta. Pjongjang će nastaviti da sprovodi još raketnih testova u narednim mjesecima kako bi pokazao napredak u svojim raketnim tehnologijama. Kim vjeruje da bi maksimalni pritisak demonstriranjem moćnog nuklearnog i raketnog oružja mogao biti jedini način da natjera SAD na ustupke.

Usred zastoja u nuklearnim razgovorima i pandemije COVID-19, ova godina je posebno važna za Kima. Moraće da pokaže svoje snažno vođstvo na 110. godišnjici rođenja Kim Il Sunga, osnivača zemlje, i 80. godišnjici rođenja Kim Džong Ila, Kimovog oca, koje će se održati u aprilu, odnosno februaru. Na plenarnoj sjednici u decembru, Kim se uglavnom fokusirao na prenošenje svojih poruka o razvoju ruralnog i poljoprivrednog sektora Sjeverne Koreje u pokušaju da oživi osakaćenu ekonomiju svoje zemlje, koja je pogoršana brutalnom kombinacijom ekonomskih sankcija predvođenih UN, ekstremnih mjera protiv pandemije i prirodne katastrofe od početka 2020.

Kimove ruke su, međutim, vezane što se ekonomije tiče jer ne postoji dugoročni plan koji može da slijedi kako bi se uhvatio u koštac sa razornom nestašicom hrane u zemlji. Agresivne mjere protiv pandemije potpuno su odsjekle Sjevernu Koreju od svijeta od početka 2020. Smatra se da je jedino dugoročno rješenje za režim da poboljša svoju ekonomsku situaciju ponovno otvaranje granice sa Kinom ili nastavak nuklearnih pregovora sa SAD da bi se ukinule postojeće sankcije.

Vidi opis SJEVERNA KOREJA SE SPREMA ZA SUKOB SA SAD! Vojni stručnjaci u Pjongjangu pronašli način kako da PROBIJU ODBRANU! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

S obzirom na ovu situaciju, nakon dvije godine samonametnutog zatvaranja granice, dva teretna voza iz Sjeverne Koreje prešla su granicu od 16. do 17. januara da bi primili pomoć i osnovne potrepštine iz Kine. Pjongjang je možda odlučio da ponovo pokrene trgovinu sa Kinom kako bi oporavio svoju ekonomsku situaciju pošto su dezinfekcioni objekti već instalirani na pograničnom području. Štaviše, nastavak pomoći iz Kine mogao bi da omogući Pjongjangu da unaprijedi svoju maksimalnu nuklearnu strategiju ove godine, jer će ublažiti uticaj sankcija na Sjevernu Koreju. Kako će se hegemonistička trka između dvije supersile - Sjedinjenih Država i Kine - najvjerovatnije intenzivirati u budućnosti, Sjeverna Koreja će težiti bližoj saradnji sa Kinom kako bi oživjela svoju ekonomiju obnavljanjem trgovine.

Čak i ako su Kimu potrebni pregovori kako bi se pronašlo dugoročno rješenje za ekonomske poteškoće Sjeverne Koreje, on će nastaviti da se fokusira na izgradnju svoje snažne nuklearne snage barem dok se globalna pandemijska kriza ne završi. Trenutna situacija spriječiće sjevernokorejske zvaničnike da se sastaju sa stranim delegacijama bilo u zemlji ili u inostranstvu. S obzirom na okolnosti, stoga, ova godina je savršeno vrijeme da režim izvrši maksimalan pritisak na SAD da postigne ono što želi prije obnavljanja pregovora, jer se SAD sada bore sa Rusijom u istočnoj Evropi i sa Kinom u istočnoj Aziji.

Počevši sa svojim prvim ovogodišnjim testiranjem hipersoničnih raketa 5. januara, Severna Koreja je samo tog mjeseca sprovela šest rundi raketnih testova, uključujući hipersonične rakete, krstareće rakete i balističke rakete kratkog dometa (SRBMS). Između ostalog, drugi test hipersonične rakete 11. januara pokazao je da je Sjeverna Koreja uspješno razvila naprednu verziju hipersonične rakete koju je prvi put testirala u septembru prošle godine.

Nakon toga, Sjeverna Koreja je 14. i 18. januara ispalila svoju KN seriju SRBM-a nakon američkih sankcija zbog testiranja raketa. Pjongjang je ljutito kritikovao SAD i Južnu Koreju zbog "dvostrukih standarda" prema vojnim aktivnostima koje sprovode dvije Koreje. Sjeverna Koreja smatra da su zajedničke vežbe Južne Koreje i SAD dokaz "neprijateljske namjere" koja kritično ugrožava bezbjednost Pjongjanga, uz ponavljanje da su njegovi raketni testovi za njegovu "samoodbranu“, a ne za gađanje drugih zemalja. Pjongjang opravdava svoje raketne testove kao dio svoje politike da snagom odgovori na snagu.

Kako 2022. bude odmicala, Sjeverna Koreja će vjerovatno pokazati još naprednije raketno oružje kako bi ispunila obećanja data na Osmom partijskom kongresu prošle godine. U tom kontekstu, Sjeverna Koreja će testirati novo destruktivno oružje, i to neće biti tipični SRBM koje je Pjongjang lansirao u januaru. Osvrćući se na rakete koje je Sjeverna Koreja probno ispalila prije nego što su nuklearni pregovori počeli 2018. i rakete koje je prikazala na vojnoj paradi prošle godine, očekuje se da će napredna serija raketa "Pukkuksong“ Severne Koreje biti predstavljena ove godine. Sjeverna Koreja će vjerovatno testirati ono što je razvijala posljednjih godina, uključujući poboljšanu verziju svoje balističke rakete na čvrsto gorivo Pukuksong-2 i najnoviju balističku raketu na podmornicu (SLBM) Pukuksong-5.

Štaviše, državni mediji Sjeverne Koreje su u januaru izvijestili da će zemlja ponovo razmotriti Kimov samomoratorijum na testiranje nuklearnog oružja i interkontinentalnih balističkih projektila (ICBM). Imajući ovo na umu, Pjongjang će takođe razmotriti da dokaže svoje ojačane raketne sposobnosti dugog dometa pokazujući svoje minijaturizovane i višestruke nuklearne bojeve glave, ako bude potrebno. Ako sve ove nove raketne tehnologije urode plodom, američki sistem protivraketne odbrane biće ranjiv na nove interkontinentalne balističke rakete Sjeverne Koreje, piše The Diplomat.

Vidi opis SJEVERNA KOREJA SE SPREMA ZA SUKOB SA SAD! Vojni stručnjaci u Pjongjangu pronašli način kako da PROBIJU ODBRANU! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Kim je još 2019. rekao da se više ne osjeća obaveznim da ispoštuje svoj samomoratorijum na nuklearna i ICBM testiranja, dok je ponovio da se nikada neće vratiti za pregovarački sto osim ako SAD ne naprave ustupke. Za Sjevernu Koreju to znači ukidanje ekonomskih sankcija predvođenih SAD, povlačenje američkih trupa iz Južne Koreje i obustavljanje zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje i SAD.

S tim u vezi, ono što SAD i Južna Koreja treba da imaju na umu je da nije pravo vrijeme da aktiviraju svoje pozadinske kanale da obnove pregovore sa Severnom Korejom i traže relaksaciju odnosa. Pjongjang nije spreman da se vrati pregovorima. Ipak, američki predsjednik Džo Bajden mora da preispita stratešku politiku strpljenja svoje administracije, jer samo čekanje da se Pjongjang vrati diplomatskim pregovorima rizikuje da Sjeverna Koreja na kraju dostigne nedodirljivi nivo nuklearnog kapaciteta. Štaviše, Južna Koreja će takođe ojačati svoju vojnu sposobnost da se nosi sa nuklearnim prijetnjama iz Sjeverne Koreje, posebno pošto je konzervativni predsednički kandidat, Ijun, zatražio pravo da izvrši preventivni udar na Sjevernu Koreju. Shodno tome, situacija kakva je sada mogla bi da gurne postojeću trku u naoružanju na Korejskom poluostrvu u opasnu završnicu.

Bajdenova administracija predstavila je ažuriranu nuklearnu politiku koja će smanjiti značaj nuklearnog oružja u okviru strategije nacionalne bezbjednosti Vašingtona. U novembru 2021. godine, Bajden i Si Đinping složili su se tokom svog virtuelnog samita da pokrenu seriju razgovora na visokom nivou o kontroli naoružanja. Ovo pokazuje da Bajden postaje sve svjesniji vrijednosti sporazuma o kontroli naoružanja u ograničavanju globalne konkurencije u nuklearnom naoružanju. Bajden i Kim bi takođe mogli biti zainteresovani za uspostavljanje okvira za kontrolu naoružanja na Korejskom poluostrvu - atraktivnu ulaznu tačku za buduće pregovore, koji može biti osnovni temelj dugoročnog procesa denuklearizacije na Korejskom poluostrvu.

Dugoročno, Vašington bi mogao imati velike koristi od takvog okvira. Multilateralne mjere kontrole nuklearnog naoružanja mogle bi da se pokažu kao korisno sredstvo za smanjenje trke u naoružanju između regionalnih aktera - Sjeverne Koreje, Kine, Južne Koreje i Japana - i kontrole širenja nuklearnog oružja.