Austrija je najavila obaveznu vakcinaciju građana i novčane kazne za one koji je odbiju. Evo kako će to tačno funkcionisati.

Izvor: Amer Ghazzal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Austrija je u petak postala prva zemlja u Evropi koja je uvela obaveznu vakcinaciju protiv korona virusa za odrasle nakon što ga je predsjednik Aleksandar Van der Belen potpisao kao zakon.

Sveobuhvatne mjere Austrije će dovesti do toga da oni bez sertifikata o vakcinaciji ili izuzeća potencijalno budu kažnjeni početnim kaznama od 600 evra. Provjera da li se poštuje zakon počinje od 15. marta. Austrijske vlasti najavile su da će se novo pravilo sprovoditi u tri faze.

KO IMA PRAVO NA IZUZEĆE?

Trudnice i oni koji se ne mogu vakcinisati bez ugrožavanja zdravlja izuzeti su od zakona, navodi se na sajtu austrijskog ministarstva zdravlja. Izuzeće se takođe odnosi na ljude koji su nedavno zaraženi koronom i traje 180 dana od datuma kada su dobili prvi pozitivan PCR test na korona virus.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

KOJE SU TRI FAZE?

U prvoj, vlasti će poslati pisano obavještenje svim Austrijancima o novim pravilima i daće im mjesec dana da se vakcinišu. U prvoj fazi neće biti sprovođenja kažnjavanja, prenosi "Njujork tajms". U drugoj, policija će sprovoditi nasumične kontrole vakcinalnog statusa, što uključuje i provjere tokom zaustavljanja u saobraćaju. Tada počinje primjenjivanje novčanog kažnjavanja ali nije najjasnije kako će biti određeno ko plaća 600, a ko i do 3.600 eura. List ocjenjuje da će se strože kazne vjerovatno primjenjivati na one koji pokušavaju da ospore kaznu. U trećoj fazi, čiji datum početka još uvijek nije objavljen, vlasti će napraviti formalni registar vakcinalnog statusa svih građana, i automatski im određivati kazne ukoliko nisu vakcinisani. Ako se pandemija do tada bude smirila, moguće je da ova faza nikada neće ni biti sprovedena u djelo.

Novi zakon će trajati do 31. januara 2024. i mogao bi da dovede da se nevakcinisani ljudi suoče sa maksimalnom novčanom kaznom od 3.600 evra do četiri puta godišnje ako se ne nalaze u registru vakcina do određenog datuma vakcinacije.

Njemački kancelar Olaf Šolc zalaže se za mandat za vakcinu kao dio državne strategije za suzbijanje korone, a ključno glasanje o potencijalnom mandatu za vakcinu očekuje se krajem marta. I Njemačka i Austrija imaju višu stopu vakcinacije od prosjeka Evropske unije od 70,4 odsto sa dvije doze, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Ali njihova stopa imunizacije, od 74% i 72,7%, nije ublažila zabrinutost zdravstvenih službenika.

Izvor: YouTube/Printscreen/DW News

Već je usvojen zakon o obaveznoj vakcinaciji zdravstvenih radnika od marta. Njemačka ima drugu najstariju populaciju u Evropi posle Italije. Njemački ministar zdravlja i epidemiolog Karl Lauterbah upozorio je 28. januara da je starijoj populaciji potrebna zaštita jer mnogi u tim starosnim grupama ostaju nevakcinisani.

Nevakcinisanih Nemaca je četiri puta više u odnosu na Ujedinjeno Kraljevstvo i tri puta više nevakcinisanih Njemaca u odnosu na Italiju, dodao je on. Lothar Vieler, šef njemačke agencije za zarazne bolesti Instituta Robert Koh (RKI), upozorio je na istoj konferenciji za novinare da bolnice i jedinice intenzivne njege ponovo počinju da se pune pošto su infekcije od korone dostigle rekordne vrijednosti. U petak je zemlja prijavila rekordnih 248.838 novih slučajeva.

Kritiku ove odluke iznio je austrijski novinar Klemens Šuman, koji je napisao da ona možda nije pravedna prema svima i da će dovesti do dalje polarizacije u društvu.

"Oni koji će se vakcinisati zbog ove odluke su ljudi koji sebi ne mogu da priušte plaćanje kazne. Ali rizik je da oni koji mogu nađu nove načine pružanja otpora i radije prihvate odlazak u zatvor, nego vakcinu", ocijenio je on.