Naučnici iz Amerike, Velike Britanije, Nemačke, Izraela i Australije opisali su kroz šta su sve prošli samo zato što su zastupali teoriju da je virus COVID-19 mogao da bude stvoren u laboratoriji.

Izvor: taramara78/Shutterstock.com

Govoreći za Foks njuz, naučnici iz SAD, Britanije, Nemačke, Izraela i Australije ispričali su da je bilo teško objaviti istraživanje o mogućnosti da je pandemija COVID-19 počela zbog curenja virusa iz laboratorije, kao i da su ih drugi naučnici izbegavali, čak i kada su isti ti naučnici smatrali da je teorija o curenju iz laboratorije verodostojna.

"Napadali su nas sa svih strana, od ljudi za koje sada znamo da su zapravo razmišljali o istoj stvari, ali su odlučili da kažu suprotno“, rekao je Nikolaj Petrovski, profesor medicine na Univerzitetu Flinders u Australiji.

Naučnici koji su razgovarali za Foks Njuz tvrdili su da su drugi na terenu očajnički želeli da zaštite naučnu zajednicu – i finansiranje – pa su se udružili oko jedne ideje da bi curenje iz laboratorije naštetilo njihovom radu i naučnoj zajednici. Naučnicima koji su podržali teoriju odbijeni su istraživački radovi, a mediji su ih označili kao teoretičare zavere. Lord Met Ridli rekao je za Foks Njuz da je finansiranje takođe motiv za ćutanje.

"Iskusniji naučnici su mi tiho govorili: 'Mislimo da ste u pravu da to treba ozbiljno shvatiti, ali mi to ne kažemo jer bi nam agencije za finansiranje mogle zadati probleme'."

Teorija laboratorijskog curenja je sada postala mejnstrim, ali je dugo vremena većina naučnika to odbacivala, uključujući i one na samom vrhu. Nemački fizičar Roland Vizendanger nazvao je ovaj potez izdajom nauke.

"Ako se poznati i vrhunski virolozi više ne drže istine, onda više nemamo osnovu u nauci da napredujemo“, rekao je Vizendanger.

On je upozorio da naučnici često veruju da imaju dozvolu da rade šta god žele, bez obzira na rizik - u ime nauke.

"Uvek je bilo naučnika koji su govorili da naučnici treba da budu u stanju da urade bilo šta, kakvu god imaginaciju da imaju. Oni bi trebalo da budu u mogućnosti da to urade bez obzira na zabrinutost drugih naučnika ili šire javnosti", rekao je nemački fizičar.

Takođe je postojao strah da bi, ako bi COVID-19 bio rezultat ovog rizičnog istraživanja, to bi naštettilo i samoj nauci kao takvoj, objasnili su naučnici.

"Kada pokazuju da nauka može da stvori nešto tako zlonamerno, onda je to veoma velika prepreka za naučnu zajednicu jer zapravo dokazuje da nauka može da uradi nešto što bi moglo biti veoma nasilno i pogrešno“, rekao je izraelski biotehnolog Ronen Šemeš.

Šemeš i druge njegove kolge su rekli da je glavna briga to što se malo šta promenilo. Uprkos brojnim dokazima da se curenje iz laboratorije vrlo verovatno desilo, čak su i etablirani medicinski časopisi odbili da objave rad naučnika. Petrovski, koji je koristio svoje super kompjutere za mapiranje virusa, pokazujući na taj način da je verovatno došao iz laboratorije, je rekao da je bio odbijen od strane urednika medicinskih časopisa koji su njegov rad nazvali "prevrućim za rukovanje“. Takođe mu je rečeno da bi to štetilo odnosima sa Kinom - zemljom koja ima tako ogroman uticaj na medicinsku zajednicu i istraživačke radove.

"Postojala je zabrinutost zbog uvrede Kine. I očigledno, postoji mnogo veza sa Kinom unutar nauke, i ljudi nisu želeli da naruše taj odnos", rekao je Petrovski.

Iako su dokazi rasli, mejnstrim mediji su ih takođe odbacili.

"Nije vam bilo dozvoljeno da razgovarate o ovoj mogućnosti na Fejsbuku. Vikipedija je to prilično dobro cenzurisala. A Njujork Tajms i drugi mediji su u suštini rekli da je to teorija zavere koja je već razotkrivena", rekao je lord Ridli.

Kako se ćutanje nastavilo do 2020. godine, mnogi su govorili da je sve to zapravo politička stvar. Šemeš je rekao da su se očigledno plašili da bi to moglo pomoći bivšem predsedniku Donaldu Trampu. Naučnici, međutim, sada imaju nadu da će se ipak nešto promeniti. Sada kada je ideja o curenju iz laboratorije postala popularnija, to bi moglo pokrenuti istrage o poreklu virusa i, što je jednako važno, načinu na koji se njime postupalo.

Podsećanja radi, u martu 2021. direktor Svetske zdravstvene organizacije rekao je da je potrebna dalja istraga kako bi se definitivno odbacila teorija da je COVID-19 potekao iz laboratorije u Kini. On je rekao da su, iako je curenje virusa iz laboratorije najmanje verovatni uzrok, potrebna opsežnija istraživanja.

U avgustu iste godine međunarodni naučnici koje je SZO poslala u Kinu da istraži poreklo koronavirusa, izjavili su da je istraga u zastoju i da se šansa da se reši misterija "brzo smanjuje”, javio je AP. U međuvremenu, izveštaj američke obaveštajne službe koji je zatražio predsednik SAD Džozef Bajden, dao je nepotpun zaključak o poreklu virusa, uključujući i teoriju da je virus prešao sa životinje na čoveka ili da je "iscureo” iz kineske laboratorije, objavio je tada Vašington post.