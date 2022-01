S obzirom na to da je omikron soj mnogo blaži oblik korona virusa od prethodnih, vodeći svjetski stručnjaci smatraju da nam slijedi primirje pandemije.

Izvor: YouTube/DW News

Vodeći virusolog berlinske klinike Šarite, Kristijan Drosten, spada u najbolje poznavaoce virusa u Njemačkoj i najuticajnije savjetnike vlasti pa je za mnoge tračak nade njegova nedavna izjava da je novi soj korona virusa - omikron istovremeno "šansa" da se izađe iz kriznog modusa. "Svi će se prije ili kasnije inficirati. Tim putem se nužno ide, nema alternative", rekao je Drosten za list "Tagešspigel".

Dok gotovo cela Evropa bilježi rekordan broj zaraza, podaci iz klinika kažu da broj teško oboljelih ne skače jednakim tempom. Omikron je znatno zarazniji, ali, izgleda, i znatno blaži. Da je to početak kraja pandemije i da će korona preći u takozvano endemsko stanje poput gripa, virusa koji se javlja tu i tamo, sezonski, ali više nema potencijal da masovno ubija, misli i direktor za Evropu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) Hans Kluge: "Može se očekivati da Evropa ide ka završnoj fazi pandemije", rekao je on.

U Velikoj Britaniji talas omikrona popušta poslije masovnog zaražavanja oko Nove godine. Njemački ministar zdravlja očekuje da rekordan broj zaraza u ovoj zemlji bude dostignut sredinom februara, poslije čega slijedi pad. Kluge kaže da će nakon tog talasa "na nekoliko sedmica ili mjeseci" u društvu postojati jak imunitet protiv korone "ili zahvaljujući vakcinaciji ili jer su ljudi preležali virus". Uz to bi došao efekat proljeća i ljeta, kada je manje zaraza.

"Dakle, možemo da se pripremimo da ćemo imati jedno vrijeme mira prije nego što se kovid vrati krajem godine", rekao je on i dodao da "to što će se kovid vratiti, ne znači da će se pandemija vratiti". Prema procjenama SZO, do marta bi oko 60 odsto Evropljana moglo da bude zaraženo omikronom.

Gernot Marks, predsjednik njemačkog udruženja intenzivne medicine, kaže da su u njemačkim bolnicima na respiratorima trenutno mahom nevakcinisani. "Trenutno na stanicama intenzivne nege ne vidimo slučajeve omikrona", rekao je on.

Drugi doduše upozoravaju da omikron kruži mahom među mladima koji su puno u pokretu. Valja pričekati da se vide efekti među starijima od 60 godina i među nevakcinisanima. U Njemačkoj još postoje zadrške kada je u pitanju popuštanje mjera. Trenutno u većinu objekata poput restorana ili butika smiju da uđu samo vakcinisani i oni koji su preležali virus.

Stručnjaci kao moguće rizike vide pojavu sasvim novog soja koji bi davao ozbiljniju kliničku sliku nego omikron. Takođe, nejasno je još kakve dugoročne posledice po zdravlje ostavlja omikron.

"Još je prerano za procjenu omikrona. Ostaje veliki znak pitanja i to je razlog što još ne možemo da kažemo: hajde da dopustimo sve kao prije", rekla je virusološkinja Sandra Cizek sa Univerzitetske klinike u Frankfurtu.

Zavisiće mnogo i od stope vakcinacije, ponavljaju stručnjaci. Kristijan Drosten kaže da virusu treba dozvoliti da se širi tek kada najširi mogući broj ljudi bude imao imunitet, inače bi "previše njih moglo da umre": "Zbog velikog udjela starijeg stanovništva u Njemačkoj moramo da stvaramo imunitet preko vakcine", dodao je.