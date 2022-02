Petogodišnje dete, koje je dva dana zarobljeno u bunaru na sjeveru Maroka, spasioci pokušavaju da spasu, rekao je danas portparol marokanske Vlade.

Čitava javnost u Maroku prati i navija da se srećno završi spasilačka operacija u blizini grada Šefšauena gde je petogodišnji dječak upao u bunar. Dijete, koje su lokalni mediji identifikovali kao petogodišnjeg dečaka po imenu Rajan, navodno se igralo blizu bunara u gradu Tamrutu, 100 km od Šefšauena.

Veruje se da je Rajan pao oko 32 m kroz uski otvor bunara. Spasilačke operacije, koje vodi direkcija civilne zaštite Maroka, traju od utorka uveče. Uprkos opasnom padu, snimci sa kamere spuštene u bunar pokazuju da je dječak ostao živ i pri svijesti, iako je izgledalo da pati od lakših povreda glave.

Lokalni mediji javili su da pokrajinske vlasti nadgledaju pokušaje spasavanja i da je na desetine policajaca, pomoćnih snaga, Kraljevske žandarmerije i službenika civilne zaštite sada uključeno u operaciju. Hiljade ljudi gledalo je snimak spasavanja na društvenim mrežama, a na licu mjesta okupila se velika grupa posmatrača.

Mohamed Iasin El Kuahabi, predsednik Udruženja speleoloških i planinskih aktivnosti, pomaže u spasavanju i rekao je da je napore spasavanja otežava uzanost bunara. On je dodao da je nekoliko pokušaja lokalnih volontera da pristupe djetetu već propalo.

"Problem ovog spasavanja je što je prečnik rupe veoma, veoma mali, oko 25 cm", rekao je El Kuahabi. "Na dubini od 28 metara postao je još uži pa nismo mogli do njega".

Slike sa lica mesta prikazuju pet buldožera kako kopaju veliku površinu paralelno sa spoljnim oknom bunara kako bi pokušali da zaobiđu usku strukturu. Do sada su dostigli dubinu od 19 metara, a gospodin El Kuahabi je rekao za BBC da je to sada jedini način na koji će spasioci moći da stignu do Rajana.

Ali vlasti su zabrinute da bi svako prodiranje u bunar moglo slučajno da povrijedi petogodišnjaka. Spasioci su spustili masku sa kiseonikom, hranu i vodu u bunar. Na licu mjesta je i medicinska ekipa, spremna za liječenje dječaka.