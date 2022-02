Misteriozna nova bolest u Kanadi zbunila je ljekare, jedan simptom je pravi šok!

Izvor: YouTube/CBC News - The National

Desetine stanovnika Nju Branzvika u Kanadi oboljelo je od iste bolesti koja napada nervni sistem, a simptomi su šokirali čak i ljekare.

"Gardijan" prenosi da je procurio izvještaj iz marta 2021. koji broj slučajeva navodi kao 48, ali je do januara navodno oboljelo skoro 150 ljudi. Mnogi od pacijenata su mladi, prethodno zdravi ljudi koje je bolest potpuno onesposobila!

Oboljeli ne znaju kako da nazovu problem koji imaju, jer vlasti i dalje obećavaju da će objaviti izveštaj o misterioznom oboljenju, ali to nikako da se dogodi. Pacijenti i njihove porodice čekaju odgovore na mnoga pitanja, a ovako izgledaju slučajevi.

Terilin Porel (33) se jednog jutra probudila sa bolom u nozi nalik "električnom šoku". Bol se ubzo proširio na ruke i glavu, a vid je počeo da joj se pogoršava. Oftalmolog joj je rekao da trenutno vidi kao starica od 70 godina!

Jednog dana, i dalje čekajući dijagnozu, Terilin je shvatila da više ne zna kako se piše slovo "Q". Prestravljena, zakazala je skener mozga, a potom dobila uput za neuropsihijatra. Rečeno joj je da ima posttraumatski poremećaj stresa, i dalje joj niko nije pomogao. I dalje ne zna kako se zove bolest koju ima, a koja ju je toliko onesposobila da joj je potrebna pomoć partnera da bi obavljala najobičnije obaveze tokom dana.

Simptomi nalikuju Krojcfeld-Jakobovoj bolesti, neurodegenerativnom oboljenju koje u najvećem broju slučajeva dovodi do smrti u roku od godinu dana. Ali vlasti kažu - to nije to, ovo je nešto drugo.

Džoen Bušer (63) je zbog ove bolesti izgubila moć govora. U pismenoj izjavi je navela da je dobila pismo iz zdravstvene ustanove gdje joj je rečeno da se istraga obustavlja i da njen slučaj više nije "zanimljiv" vlastima.

Priču o ovoj bolesti "Gardijanu" je iznio neimenovani uzbunjivač i dostavio i izvještaj koji nije bio javan. Najmlađi pacijent ima 18 godina, najstariji 85, a devetoro ih je umrlo. Vlasti su od pojave prvog slučaja prije više od četiri godine istraživale da li je uzrok možda nešto iz okoline - toksični pesticid, otrovi u hrani, alge... Nijedno od tih objašnjenja nije zvanično prihvaćeno i istraga tapka u mestu.