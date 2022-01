Trudna reporterka sa Novog Zelanda Šarlot Belis kaže da je morala da se obrati talibanskim vlastima kako bi joj pomogli, pošto zbog strogih karantinskih pravila u vezi sa korona virusom nije mogla da se vrati kući.

Izvor: Instagram/charlottebellis

Šarlot Belis je u kolumni u NZ heraldu rekla da je "brutalno ironično" to što je nekada postavljala pitanja talibanima o njihovom odnosu prema ženama, a da sada ista pitanja mora da postavi vladi svoje zemlje.

"Kada vam talibani, trudnoj i neudatoj ženi, ponude sigurnost, jasno vam je u kakvoj ste situaciji", navela je ona u kolumni.

Prošle godine Šarlot Belis je radila za Al Džaziru i pratila povlačenje američke vojske iz Avganistana, a pažnju je privukla jer je talibanima postavljala pitanja o njihovom odnosu prema ženama i devojčicama. Ona je, nakon toga, u septembru otišla u Katar, gde je saznala da je trudna sa svojim partnerom Džimom Hojlbrukom, koji u Kabulu fotografiše za Njujork tajms. Međutim, u Kataru nije mogla da ostane pošto je trudna a nije venčana. Zbog strogih uslova povratka, nije mogla ni da se vrati na Novi Zeland.

Svoju trudnoću, inače, smatra čudom jer su joj lekari ranije rekli da neće moći da ima dece. U maju bi trebalo da rodi devojčicu. U novembru je dala otkaz u Al Džaziri i preselila se u Belgiju, iz koje je njen partner. Tamo, međutim, nije mogla dugo da ostane jer nema državljanstvo. Jedino drugo mesto za koje su u tom trenutku oboje imali vizu bio je Avganistan.

Tada je razgovarala sa jednim od svojih kontakata među talibanima, koji joj je rekao da može da se vrati: "Samo reci ljudima da si udata i, ako nastane problem, pozovi nas. Ne brini."

Kaže da je predstavnicima Novog Zelanda u Avganistanu poslala 59 dokumenata, ali da su odbili njen zahtev za hitni povratak. Naime, rekli su joj da njen zahtev nije bio odgovarajuć i da su s njom stupili u kontakt kako bi podnela drugačiju prijavu. Šarlot Belis kaže da pomaka ima, nakon što je razgovarala sa advokatima, političarima, ali i ljudima zaduženim za odnose sa javnošću na Novom Zelandu.

Ministar Novog Zelanda zadužen za borbu protiv kovida 19 Kris Hipkins rekao je da je njegova kancelarija zatražila da se proveri da li su poštovane sve procedure.

Novi Zeland, inače, drži pandemiju pod kontrolom - za ove dve godine zabeležena su 52 smrtna slučaja. Međutim, to je postignuto strogim merama: građani moraju 10 dana da provedu u karantinu u nekom od hotela kojima upravlja vojska. To je dovelo do zagušenja - hiljade građana ne može da se vrati kući jer čeka na svoje mesto.