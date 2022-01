Jedan stanovnik ostrva Tonga koji je zadesio cunami uspeo je da preživi i prepliva do drugog ostrva iako je penzionisani invalid.

Izvor: Youtube/ NDTV

O cunamiju koji je napravio pometnju na ostrvu Tonga ne prestaje da se priča. Šteta koju je pričinio je velika, pa tako ima i onih koju su, nažalost, stradali tokom ove prirodne katastrofe. Poslednja u nizu priča koja je sve ostavila u čudu, a potiče sa ovog ostvra, jeste priča o građaninu Tonge kojeg je odneo cunami, i koji je plivao između ostrva više od 24 sata, dok ga u tome nije sprečilo ni to što je invalid.

U pitanju je Lisala Folau, penzionisani stolar i invalid, koji je u izjavu tonganskoj radio stanici "Broadcom FM" rekao da je plivao od svog osrtva Atata do dva druga nenaseljena ostrva da bi na kraju stigao do glavnog, Tongatapu, na udaljenosti od oko 13 kilometara. Kako je dalje rekao stariji gospodin, on je u trenutku kada je dobio upozorenje na cunami u subotu farbao svoju kuću.

"U pomoć su mi pritekli stariji brat i bratanica. Talas je prošao kroz našu dnevnu sobu, da bismo se preselili u drugi deo kuće kada je naišao još već talas. Mislim da nije bio manji od šest metara. Imajte na umu da sam invalid. Ne mogu da hodam kako treba, a kada mogu, verujem da beba može da hoda brže od mene", rekao je Folau u svojoj ispovesti.

On i njegova bratanica su se na kraju popeli na drvo, a njegov stariji brat je otrčao da potraži pomoć. Kada su se talasi u jednom trenutku primirili, Folau i bratanica su sišli sa drveta, ali je tada udario još veći talas i more ih je odnelo. Bilo je 19 časova, ispričao je on.

"Plutali smo na moru, dozivajući jedno drugo. Bio je mrak i nismo mogli da se vidimo. Vrlo brzo više nisam mogao da čujem bratanicu, ali sam čuo sina kako me doziva", rekao je Folau i dodao da je u tom trenutku odlučio da ne odgovori svom sinu, iz straha da će rizikovati život da bi ga spasio.

"Istina je da nijedan sin ne može da napusti svog oca. Ali ja sam, kao otac, ćutao jer bi on, da sam mu odgovorio, uskočio i pokušao da me spase. Bio sam svestan težine situacije i mislio sam, ako dođe do najgoreg, biću tu samo ja", rekao je on.

Folau je odlučio da se uhvati za deblo da bi, u slučaju da umre, njegova porodica mogla da ga pronađe. Odplutao je istočno od ostrva Toketoke. Rekao je i da je u jednom trenutku u nedelju ujutru video policijski patrolni čamac kako ide ka ostrvu Atata i da im je mahao, ali da ga nisu videli. Mahao im je i kada su se vraćali u Tongu, ali bez uspeha. Oko 21 sat, Folau je stigao do Sopua gde ga je jedan vozač pokupio i odvezao kući.