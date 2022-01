Kontroverzne propusnice za kovid biće ukinute u Engleskoj ovog mjeseca jer talas Omikrona u ovoj zemlji polako jenjava, kako su ocijenili britanski zvaničnici na jučerašnjem sastanku sa torijevskim poslanicima.

Izvor: Profimedia

Rečeno je da je ministar zdravlja Sajid Javid rekao poslanicima da dijeli njihovu "instinktivnu nelagodu" zbog propusnica, protiv kojih je glasalo 100 Torijevaca.

Ministri takođe žele da se odreknu široko rasprostranjenog i odomaćenog rada od kuće kada se 26. januara preispitaju aktuelne mjere Plana B. To bi moglo značiti da će obavezne maske u javnom prevozu i prodavnicama biti jedini preostali trag mjera.

Broj slučajeva kovida u Britaniji opadao je iz nedelje u nedelju poslednjih osam dana zaredom, sa 109.000 novih pozitivnih testova u četvrtak. Broj prijema u bolnice je takođe smanjen.

Na jučerašnjem sastanku sa torijevskim poslanicima, gospodin Džavid je pozdravio „ohrabrujuće znake“ – ali je upozorio da su bolnice i dalje pod „značajnim pritiskom“, prenosi The Times. Trenutno, ljudi u Engleskoj treba da pokažu dokaz o vakcinaciji ili negativni rezultat testa da bi prisustvovali velikim događajima i ušli u noćne klubove.

Izvor iz Vajthola je za novine rekao: „Uvijek je postojao veoma visok prag za politiku i sve je vjerovatnije da za nekoliko nedelja taj prag neće biti dostignut. Kako se slučajevi odvijaju, biće teško opravdati obnavljanje.'

Uticaj kovida na politička odvijanja

Boris Džonson se suočio sa svojom najvećom pobunom Torijevaca od početka pandemije zbog uvođenja mjera Plana B prošlog mjeseca, pri čemu je skoro 100 konzervativaca prkosilo partijskom biču da glasa protiv njih.

Premijerov glavni pregovarač o Bregzitu Lord Frost dramatično je podnio ostavku u znak protesta zbog uvođenja ovih pravila. Juče se obrušio na 'Covid teatar' maski i propusnica i nazvao zaključavanje 'ozbiljnom greškom'.

U međuvremenu, prvi ministar Velsa najavio je da će trenutne, aktuelne mjere protiv kovida konačno biti popuštene krajem mjeseca.

Nakon nedelja odbacivanja Engleske kao „međunarodnog stranca“ u vezi sa kockanjem broj 10 da ne uvede stroža ograničenja, gospodin Drejkford je priznao da nema velike potrebe za trenutnim mjerama u Velsu sada kada Omikron „veoma brzo pada“.

Vels je prošao teže od Engleske tokom Božića, zatvorio je noćne klubove, ponovo uveo „pravilo šestorice“ i zabranio više od 50 ljudi da prisustvuje događaju na otvorenom.

Podsjetimo, ranije u četvrtak, gospodin Džavid je smanjio broj dana koje ljudi moraju da se izoluju ako su pozitivni na kovid u Engleskoj na pet, dok je u našoj zemlji smanjen na sedam.

Torijevci su pozdravili njegov potez da se skarati period izolacije, ili prekine, i pozvali na promjenu kako bi mogli bi da pomognu u ublažavanju pritiska na premijera.

Suprotan stav

Broj ljudi u bolnicama je i dalje visok, a broj prijema i dalje raste na sjeveru Engleske, a pored toga, NHS se suočava sa ogromnim zaostatkom u njezi i značajnim slobodnim radnim mjestima.

„Lideri su zahvalni na vojnoj podršci koja je stavljena na raspolaganje da bi se pomoglo u pružanju bolničkih usluga, kao i na tromjesečnom sporazumu sa nezavisnim sektorom, ali sigurno još nismo izašli iz šume.“

Zdravstvena služba je pod intenzivnim pritiskom zbog visoke stope Covida, što je dovelo do povećanja broja bolničkih prijema i odsustva osoblja.

Oko 40.031 osoblje NHS-a u bolničkim fondovima u Engleskoj bilo je odsutno zbog kovid razloga 9. januara, što je dva procenta više u odnosu na prethodnu nedelju (39.142) — i više od tri puta više od broja početkom decembra.

Međutim, podaci NHS Engleske pokazuju da odsustva bolničkog osoblja zbog kovida opadaju svaki dan otkako su dostigli vrhunac od 49.941 5. januara. Ukupan broj uključuje osoblje koje je bilo bolesno od koronavirusa ili koje je moralo da se samoizoluje.

KOVID TEATAR

Lord Frost je pozvao Borisa Džonsona da kategorički isključi ponovno zatvaranje jer je sugerisao da su trenutna vladina pravila o korona virusu „Kovid teatar“.

Ovaj kolega je napustio vladu u decembru jer je rekao da ne može da podrži premijerove mjere plana B o povećanom nošenja maski i pasoša sa vakcinama.

On je sada za The Telegraphov podkast Planet Normal rekao da vjeruje da će se ljudi u budućnosti osvrnuti na blokade i smatrati ih „prilično ozbiljnom greškom javne politike“.

Bivši ministar za Bregzit rekao je da bi Džonson stoga trebalo da obeća naciji da neće biti još jednog nacionalnog zatvaranja.

Lord Frost je takođe ciljao na trenutna pravila kovida jer je tvrdio da pasoši za vakcinu i obavezne maske za lice ne funkcionišu i da bi gospodin Džonson trebalo da se „fokusira na ono što funkcioniše“ kako bi Velika Britanija bila spremna za sledeći obrt u pandemiji.

„Dakle, na kovidu, to je bio razlog što sam dao ostavku, to me je izbacilo iz Vlade u decembru, nisam se složio sa mjerama plana B – maske, pasoši vakcine“, rekao je on.