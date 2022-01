Njemačka je za Balkance uvijek bila "obećana zemlja" kada je zarada u pitanju, a iako plate tokom korone nisu rasle, radnicima sa naših prostora i ne ide tako loše.

Ekonomski najrazvijeniji gradovi nude najbolju zaradu, a prema izvještajima koji su prikazani u Stepstone prosječna godišnja plata u Njemačkoj iznosi 56.985 eura. Najveću zaradu imaju ljekari (njihova bruto primanja na godišnjem nivou iznose 100.762 eura) zatim bankari čija zarada u prosjeku iznosi 62.744 eura, dok zarada advokata iznosi u prosjeku 68.642 eura.

Naši ljudi u Njemačkoj obično uglavnom obavljaju poslove na građevini, ugostiteljstvu, kao i poslove iz metalne industrije, transporta, njege. Za većinu poslova ne treba im znanje jezika, mada je poželjno, dok je u zdravstvu obavezno. Po pravilu, važi da što su bolje kvalifikacije i što bolje govore njemački jezik, to im je jednostavnije da dođu do posla i dugoročno ostanu. Ipak, većina radnika u Njemačkoj radi one manje plaćene poslove, za koje se traži samo diploma srednje škole i površno znanje jezika.

Njihove zarade kreću se od 1.800 eura, pa do 3.000, čak i nešto više. Tako rukovodilac proizvodnje zarađuje 4.500 eura,elektrotehničar 3.460 eura, tehničar elektronike3.140 eura, zavarivač 3.000 eura, radnik u proizvodnji 2.500 eura, autolakirer 2.560. Kada su poslovi transporta u pitanju, vozač kamiona mjesečno zaradi 2.900 eura, vozač autobusa 2.200 eura, vozač dostavljač paketa 2.100 eura, magacioner 1.900 eura. U poslovima ugostiteljstva i održavanja plate su nešto niže nego u drugim sektorima, pa pomoćni kuvari zarađuju do 1.900, konobari oko 1.800, dok sobarice za održavanje dobiju oko 1.800 eura.

Najbolji prosjek plate je u južnoj Njemačkoj: Bavarci godišnje zarade u prosjeku 60.013 eura bruto, prosječna zarada stanovnika Baden-Vurtemberga iznosi 60.182 eura, a u Hesenu 60.936 eura godišnje.

Postoje značajne razlike u zaradama i po gradovima. Najveća primanja mogu se ostvariti u ekonomski najrazvijenijim metroploama, a to su obično Frankfurt, Minhen i Štutgart. Zbog toga često izbor naših ljudi pada baš na ove gradove, kada donose odluke gdje je najbolje započeti "novi život".