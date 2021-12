Ministarstvo finansija i socijalnog staranja poslalo je juče dopis Sindikatu prosvjete Crne Gore u kom su naveli da se po programu Evropa sad nastavnicima u školama i vaspitačima povećava plata ne za 17,5 odsto, već u rasponu od 24 do 26 odsto.

To je kazao predsjednik Sindikata Radomir Božović na konferenciji za novinare.

Nije im jasno kako će im biti uvećana plata do 26 odsto, kad je bilo najavljeno da će biti 17,5. Da li je to učinjeno zbog pritisaka prosvjetnih radnika i da će kao krajnju mjeru organizovati proteste, Božović ne zna odgovor na to pitanje.

Prema proračunu ministra Spajića, koji im je dostavljen, vaspitači sa visokom stručnom spremom primaće 657,80 eura, a sada imaju 527,84. Nastavnici u osnovnim školama sa VSS primaće 657,80, a ne 527,84, kao i oni u srednjim školama.

Iako je Sindikat u suštini zadovoljan ovim povećanjem, objasnili su da su s druge strane pokrenuli inicijativu da im se kroz izmjenu Granskog ugovora povećaju koeficijenti. Formiraće radnu grupu i sa resornim Ministarstvom krenuti u taj posao.

Upitani da li smatraju da kasne sa time, jer, ako se budžet usvoji uskoro, kako će se obezbijediti dodatno novac za tu svrhu, odvovaraju da nije do njih i da mjesecima to traže da se uradi…

Požalili su se da su marginalizovani i da se u Skupštini podnose amandmani koji se tiču drugih profesija, ali ne i njih. Iako, kako kažu, prosvjetni radnici uvijek podržavaju da se povećaju plate svima u raznim djelatnostima,njih se niko ne sjeti.

“Tu je prisutan stari sistem ponašanja i kažu: ,, Oni malo rade,njima i to treba oduzeti.” I to nas zaboli kada čujemo”, rekla je potpredsjednica Sindikata Stanka Vukčević.

Komentarisali su i peticiju da se povećaju koeficijenti i plate, što je pokrenulo nevladino udruženje Prosvjetna zajednica. Božović je kazao da je svaka inicijativa dobronamjerna.Kazao je da Sindikat pregovara sa nadležnima da se poboljša status zaposlenih.

Iz Prosvjetne zajednice su kazali da će kao krajnju mjeru pokrenuti organizovanje protesta, ako se ne povećaju plate, odnosno koeficijenti. Božović kaže da oni imaju svoj način funkcionisanja, te da nije isključeno ni da oni razmišljaju o protestu, odnosno štrajku.

Božović je na konferenciji, takođe, negodovao što im niko od nadležnih ne objašnjava šta će da se desi ako se ne usvoji program Evropa sad, i ko će da im garantuje da neće morati da plaćaju zdravstvene usluge…