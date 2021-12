Turska je danas u bolnicama širom zemlje počela sa primjenom svoje vakcine protiv koronavirusa Turkovak.

Izvor: MONDO/Danijela Pašić

Kako prenosi Rojters, ta država je već upotrijebila više od 130 miliona doza vakcina Sinovak i Fajzer/Biontek, a počela je i sa imunizacijom buster /booster/ dozom vakcine.

Domaća vakcina Turkovak je prošle sedmice dobila dozvolu turskih vlasti za hitnu upotrebu.

Kako se navodi, prvi put od oktobra, dnevni broj slučajeva koronavirusa ove sedmice je skočio na više od 30 hiljada.

Ministar zdravlja Fahretin Koča ponovo je apelovao na građane da prime buster dozu vakcine.

"Naša vakcina Turkovak počeće da se primjenjuje u gradskim bolnicama od četvrtka", naveo je Koča u saopštenju.

On je kazao da je moguće primiti i buster dozu Turkovak vakcine i to bez obzira na to koju vrstu vakcine su ranije građani primili.