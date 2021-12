Oni su zlostavljali dijete tri godine.

Izvor: YouTube/printscreen/ABC news (Australia)

Učiteljica Džuli Moris (44) je optužena za čak 18 krivičnih djela, uključujući devet tačaka za podsticanje djeteta koji ima manje od 13 godina na sek*ualnu aktivnost i dvije tačke za silovanje.

Ona je sa svojim partnerom, mehaničarem Dejvidom Morisom (52), navodno počela da zlostavlja dijete 2018. godine i to je trajalo sve do sad. Kako su tužioci naveli, oni su imali odnose sa njim i sve to snimali.

Uhapšeni su nakon što je policija otkrila komunikaciju između Dejvida i još jednog osumnjičenog za koga se vjerovalo da je pedofil.

Snimci zlostavljanja su pokazani sudu, a na njima se čuje i Džuli kako se kikoće, a navedeno je da se krivična djela nisu desila na njenom radnom mjestu.

Kako prenose mediji, učiteljica i njen partner su se upoznali 2016. godine preko jednog sajta, te da je njihova veza ubrzo postala morbidna. Tužilac Džon Vin Vilijams rekao je sudu da je komunikacija između njih postala slikovita i izopačena, što je dovelo do toga da neke od njihovih fantazija postanu stvarnost.

Sve je otkriveno nakon što je policija u telefonu koji je zaplenjen tokom pretresa pronašla razgovor o zlostavljanju djece u kojem je učestvovao Moris, a par je imao i grupni čet sa žrtvom na kojem su razgovarali o tome kako će je zlostavljati, rečeno je na sudu, prenose mediji.