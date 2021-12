Bila je to tragedija koja je obilježila njegovu daljnju političku karijeru. Izgubio je prvu suprugu i ćerku, a sinovi su bili teško povrijeđeni. To ga je naučilo da iz svake životne nedaće izvuče maksimum i podigne glavu, koliko god to bilo teško.

Izvor: Kurir/Drew Angerer / Getty images / Profimedia

Pokojna supruga američkog predsjednika Džoa Bajdena sa njihovo troje djece je prije 49 godina, povodom božićnih praznika, otišla da kupi jelku i da ode po sitnice koje im nedostaju kako bi proveli srećne i prijatne praznike. Bilo je to 1972. godine, a na povratku se dogodilo ono nezamislivo što će Bajdenu zauvijek obilježiti život.

Kamion se zaletio u automobil koji je vozila Neilija. Bajdenove supruga i ćerka poginule su na mjestu, a on je preko noći postao udovac - sa dva mala dječaka u dobi od tri i četiri godine, koja su u nesreći bila teško povrijeđena. Posle smrti supruge i jednogodišnje ćerke, Bajden se posvetio sinovima - Bou i Hanteru, koji su mu bili centar svijeta.

Bila je to nezapamćena tragedija, sa mladim senatorom saosjećala je cijela Amerika budući da je te godine izabaran kao predstavnik Delavera. Niko mu nije zamjerio što je početkom 1973., umjesto na planiranoj ceremoniji, zakletvu položio u bolničkoj sobi svojih sinova: bila je to jedna od najtužnijih zakletvi u istoriji Senata.

Taj tragičan događaj svake godine obilježi tako što ode na grob svoje prve supruge i ćerke, a nakon toga u Grinvilu u Delaveru cijela porodica odlazi na svetu misu. S njim je i ove godine bila njegova supruga Džil Bajden, kao i sin Hanter i njegova porodica, dok je Bo, nažalost, preminuo 2015. godine zbog tumora na mozgu.

Bajdenov sin Bo je učestvovao u američkoj invaziji na Irak, nakon čega je postao glavni državni tužilac savezne države Delaver, što su mnogi držali početkom njegovog uspona na nacionalnoj političkoj sceni. Upravo je na dan izbora za američkog predsjednika Bajden prvo otišao na grob svoga sina, kojeg je smatrao i naslednikom na političkoj sceni.

U braku sa učiteljicom i prvom damom Džil Bajden dobio je ćerku Ešli. Za razliku od braće, živi mirnijim životom i radi kao socijalna radnica i modna dizajnerka.