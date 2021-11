"Naš glavni cilj je ubijediti ljude da veruju u sve što kažemo."

Izvor: Svreenshot/Youtube/ Al Jazeera Balkans

Reditelj Vitalij Manski bio je svjedok ključnih trenutaka pri dolasku Vladimira Putina na vlast. Njegova uloga je počela onda kada je snimao film koji je trebalo da posluži u svrhe Putinove izborne kampanje.

Kako kaže sam Manski - Putin je je već kao vd predsjednika države jasno definisao ono zbog čega će ga neki obožavati a drugi proklinjati.

“Naš glavni cilj je ubijediti ljude da vjeruju u sve što kažemo. Da je naša pozicija iskrena, vođena samo i isključivo u skladu sa nacionalnim interesima. Samo to. To je ključ uspjeha. Ako ljudti u to povjeruju... to je najvažnije", rekao je tada Putin.

No vratimo se na to kako je sve počelo. A počelo je za mnoge iznenada i iznenađujuće. Zaista neočekivano. U novogodišnjoj noći 31. decembra 1999. tadašnji predsjednik Rusije Boris Jeljcin saopštio je naciji da se povlači. Predsjednička ovlašćenja prenio je na tadašnjeg premijera Vladimira Vladimiroviča Putina. Predsjednički izbori će se održati tri mjeseca kasnije.

Manski kaže kako je Putinova izborna kampanja je bila u punom jeku.

"Mada Putin javno nije objavio nikakvu kampanju. On je samo bio masovno prisutan na svim TV kanalima. Njegovi ljudi su vješto izmijenili predstavu o njemu – od “čvrste ruke” u čovjeka koji se rado rukuje", priča Manski.

- Stavite jaknu preko ramena, zatvorite na tren oči i onda me pogledajte ljubazno, što ljubaznije možete, govori Putinu fotogra.

Sve treba da deluje spontano, koliko je to moguće.

"Osnovni elemenat kampanje bio je oslanjanje na vojsku i prijetnje po sigurnost Rusije. Stoga Putin, provodi Dan branilaca domovine u Volgogradu u razgovoru sa veteranima Staljingradske bitke. A onda se pred kamerama svih TV stanica okreće herojima novog pobjedonosnog rata u Čečeniji. U toku dva i po mjeseca nepostojeće kampanje Putin je uspeo da posjeti gotovo sve regionalne države. Tako je za 8. mart stigao u grad pletinja, u Ivanovo. TV ekipe su svuda sa njim", svjedoči Manski.

- Da li ćete učestvovati u TV debatama?, bilo je jedno od novinarskih pitanja.

- Moje je mišljenje da ljudi uključeni u praktične aktivnosti, bilo u Parlamentu bilo u vladinim institucijama trebaju da dokažu svoju kompetentnost na praktičnim djelima prije nego na TV spotovima ili bilo kojim drugim promotivnim aktivnostima ili vidovima reklamiranja. Takozvane TV debate su jedne od tih. Prema tome, ja to neću raditi, rekao je Putin.

Putin se nije bavio TV spotovima i TV debatama. Drugi su debatovali naglašavajući izbor Putina. Očigledno je to bio jedan od glavnih trikova izborne kampanje.

"Moj tim je precizno dokumentovao predsjedničkog kandidata u njegovoj isktrajnoj težnji za dobrobit naroda. U ranijem filmu koji sam snimao o njemu bila su svjedočenja njegovih prijatelja iz detinjstva, škole kao i komšija. Za mene najemotivnije su bile uspomene njegove učiteljice. Očigledno, ona je imala poseban uticaj na razvoj njegove ličnosti. Zato sam predložio Putinu da posjeti svoju učiteljicu. Uskoro je Putin odleteo u Sankt Peterburg na sahranu svog bivšeg šefa. Tada smo obaviješteni da će on posjetitit i Veru Dimitrijevnu, svoju učiteljicu. Otišli smo u njen stan da ga sačekamo", seća se Manski.

Mediji izvještavaju da su mjere obezbjeđenja do sada nezabilježene i primjetno drugačije od standarnih. Dan ranije tajna služba je izvještavala o pokušaju atentata. Predstavnik Federalne službe rekao je da iza toga stoje čečenski odmetnici. Prvi put su tajne službe javno govorile o tome.

Dolazak predsjedničkog obezbjeđenja je pokvarilo iznenađenje. Tog dana se Putin vratio u Moskvu, a da nije posjetio svoju učiteljicu. Samo nedjelju dana poslije se vratio u Peterburg da bi se vidio sa britanskim premijerom Tonijem Blerom. Svratili su na premijeru predstave u pozorište. Prvi put sjedjeo je u carskoj loži kao šef države. Ovoga puta je došao da posjeti i svoju učiteljicu. Bila je to posljednja epizoda filma o izbornoj kampanji koji sam snimio i koji je prikazan na državnoj televiziji. Ova epizoda koju sam smislio a Putin odobrio prikazaivala je heroja na najpozitivniji način u očima ruskog izbornog tijela.

Vidi opis ŠOK SVJEDOČENJE KAKO JE PUTIN DOŠAO NA VLAST - "Izabrao sam ga među 20 kandidata!" Sve je do detalja bilo ISPLANIRANO! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Svreenshot/Youtube/ Al Jazeera Balkans Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Svreenshot/Youtube/ Al Jazeera Balkans Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Svreenshot/Youtube/ Al Jazeera Balkans Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Svreenshot/Youtube/ Al Jazeera Balkans Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Svreenshot/Youtube/ Al Jazeera Balkans Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Svreenshot/Youtube/ Al Jazeera Balkans Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Svreenshot/Youtube/ Al Jazeera Balkans Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Svreenshot/Youtube/ Al Jazeera Balkans Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Svreenshot/Youtube/ Al Jazeera Balkans Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Početak Putinove izborne kampanje počeo je mnogo prije nego što je postavljen za vd predsjednika države. Zna se i tačan datum, sat pa čak i minut. Bilo je to 8. septembra 1999. u 23:59 kada je u uspavanom predgrađu Moskve napunjena vrećama eksploziva stambena zgrada zajedno sa stanarima dignuta u vazduh. Pet dana kasnije još jedna kuća je eksplodirala. A onda su se eksplozije proširile na cijelu zemlju. Putin je postavljen za premijera 22 dana pre prve eksplozije. Postao je šesti premijer Jeljcinove vlade, tako da je njegov rejting bio ravan nuli. Eksplozije su izgleda doprinele njegovom rejtingu koji je tokom narednih 7 mjeseci skočio na 50 posto. Do kraja dana Putin je prihvatio našu ponudu da odemo do prvog bloka stanova dignutih u vazduh. Samo da bude jasno, ni onda ni sad nisam mogao vjerovati da je Putin lično bio umiješan u eksplozije u tom bloku stanova. Ali je činjenica da je slučajno postao poznat jedan pokušaj tajne službe da podmetne slične vreće sa eksplozivom u podrumu bloka stanova u Rjazanu. Ovaj događaj omogućio je da se postave ozbiljna pitanja vlastima", rekao je Manski.

“Ne mogu da shvatim ovako nešto. To je neljudska surovost da vi dignete u vazduh zgradu u kojoj su ljudi. Tome se možemo oduprijeti samo silom inače nećemo sačuvati našu državu i zaštititi naše ljude”, rekao je Putin.

NOVA STARA HIMNA Orkestar pod vođstvom reditelja Nikite Mihalkova i njegovog oca, pisca stihova za dvije sovjetske himne, radio je na snimanju bivše sovjetske i sadašnje ruske himne u novom, trećem izdanju, Mihalkova starijeg.

Došao je dan za glasanje. Uveče, Boris Nikolajevič Jeljcin sa porodicom čeka prve rezultate izbora.

“Nestao je pritisak. Problemi pritiskaju, odluke se moraju donositi, hiljade papira stalno na potpisivanje. Paklen posao. Ali tereta više nema. Sada je taj teret na Putinu. Dao sam mu šest mjeseci fore da kad bude izabran može da koristi iskustvo koje je stekao kao vd predsjednika države. Njegov rejting je skočio sa 2 na 50 posto. Sve zbog njegovog rada. Odluku koju sam doneo nije bilo lako donijeti. Ali sam se poslije toga osjećao bolje. Kada sam mu predložio da prenesem vlast na njega nije odmah pristao. Izabrao sam ga među 20 kandidata u roku od četiri mjeseca”, rekao je tada Jeljcin.

Formalno Putinov izborni štab je vodio Dmitrij Medvedev koji je tada bio malo poznat. Prvi rezultati pokazuju da je Putin odneo pobjedu u prvom krugu.

- Tata jesi li srećan?, upitala je ćerka Jeljcina.

- Ovo je moja pobjeda, kaže on smiješeći se.

"Čudno je kako je prva osoba sa kojoj je Jeljcin razgovarao telefonom bio Valentin Jumačev. On je bio šef njegove administracije", konstatuje Manski u filmu "Putinovi svjedoci".

Predložili su Jeljcinu mu da pozove Putina. Pozvao ga je. Njegovi ljudi su rekli Jeljcinu da Putin nije tu ali da će mu se javiti. Ni poslije sat i po Putin mu se nije javio.

I za kraj trebalo bi napomenuti ko je sve te noći bio u Putinovom štabu kada su se okupili najvažniji učesnici kampanje.

1. Mihail Lesin – ministar za štampu Rusije i vlasnik najveće marketinške agencije u zemlji. Njegovo ministarstvo je nadziralo, direktno i indirektno sve TV stanice u Rusiji, glavni medijski instrument sadašnje vlade.

2. Gleb Pavlovski – bivši sovjetski disident, vodeći politički savetnik Kremlja od 2000. U 12. godini Putinove vladavine prešao je u opoziciju.

3. Ksenija Ponomarjova – bivša šefica prvog Kanala 1 Rusija, zamenica šefa izbornog štaba. Nedugo nakon izbora Putina prešla je u opoziciju.

4. Mihail Kasjanov, premijer Rusije u vreme prvog Putinovog mandata. Kasnije je prešao u opoziciju. Bio je proganjan i javno politički ponižavan nakon što je na televiziji pušten tajni snimak iz privatnog života.

5. Vladislav Surkov – zauzimao je visoke pozicije od 2000. do 2013. Bio je glavni ideolog Kremlja. Bio je ozbiljno potisnut u vrijeme Putinovog trećeg mandata.

6. Valentin Jumašev – bivši šef Jeljcinove administracije. U 2002. oženio se sa Jeljcinovom ćerkom Tatjanom.

7. Anatolij Čubais – jedan od onih koji su provodili ekonomske reforme u Rusiji. Vođa parlamentarne demokratske desne frakcije. Saradnik Borisa Nemcova. Posle prvog Putinovog mandata demokrate više nikada nisu ušle u parlament Rusije i otišli su u opoziciju.

"Većina onih koji su bili dio Putinovog trijumfa i rame uz rame sa njim u trenucima njegovog izbira danas su ili u opozciji ili su odbačeni", konstatovao je Manski.