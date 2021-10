Nakon martovskog rasta od 0,8 odsto, cijene su do septemba svakog mjeseca u prosjeku na godišnjem nivou bile uvećane za najmanje 2,2 odsto. Uz to, prosjek cijena proizvoda i usluga od decembra prošle godine imao je mjesečnu stopu inflacije i do 0,6 odsto, prenosi RTCG.

„Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: odjeće, povrća, čvrstih goriva, hljeba i žitarica, obuće i goriva. Potrošačke cijene od januara do septembra, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku suviše za 1,8 odsto", preciziraju iz MONSTATA.

Podaci klasifikovani po glavnim grupama proizvoda i usluga ukazuju da su od avgusta do septembra najveći skok imale cijene odjeće i obuće od četiri odsto, a slijede hrana i bezalkoholna pića sa rastom od 0,8 odsto, namještaj i oprema za domaćinstvo sa 0,4 i komunalije sa 03 odsto.

Preciznije, u tom periodu je cijena povrća porasla za 8,3 odsto, odjeće za 7,1, a čvrstih goriva (poput uglja i drveta) za 1,3 odsto. Najveći pad cijena registrovan je za usluge u hotelima i restoranima, i to od 2,6 odsto. Razlog, prije svega, leži u cijenama smještaja koje su pale za pet odsto, ali i u vazdušnom prevozu koji je pojeftinio za 6,9 odsto.

Najveća razlika u cijeni za godinu registrovana je za ulja i masti od 36,8 odsto. Znatno manji je rast cijene goriva od 19,7 odsto, ali je izvjesno da će on na kraj u oktobra imati još veću promjenu. Usluge smještaja bile su skuplje za 18,1 odsto, vazdušnog prevoza za 17,2, a povrća za 13,4 odsto. Najveći pad imale su cijene obuće 8 5 odsto, motornih vozila za 4,8, te odjeće i telefona za 3,8 odsto.

Nešto je drugačiji pogled na promjene cijena na godišnjem nivou. U odnosu na septembar 2020, cijene prevoza više su za čak 8,9 odsto, usluga u hotelima i restoranima za 8,5, hrane i bezalkoholnih pića za 4,8, a alkohola i cigareta za 3,1 odsto. Istovremeno su pale samo cijene odjeće i obuće za 5,9 odsto i telekomunikacija za 0,2 odsto.