Prosječan septembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, bez neočitanih mjernih mjesta, iznosio je 25,31 eura, saopštila je Elektroprivreda Crne Gore.

Izvor: MONDO

Domaćinstva su u septembru potrošila skoro 87 miliona kilovatsati struje, što je 31,7% manje u odnosu na potrošnju ostvarenu u avgustu, saopšteno je iz Elektroprivrede.

To je ujedno i dva odsto manja potrošnja u odnosu na septembar prošle godine.

"Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 19,39 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Ulcinju gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 29,19 eura", kazali su iz EPCG.

Čak 71,43 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, od 30 do 50 eura 18,63 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 8,42 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 1,52 odsto kupaca.

"Septembarske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće 42,7 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 158.502 kupaca", kazali su iz EPCG.