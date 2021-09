Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić poručio je danas na otvaranju Prvog ekonomskog dijaloga između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, da je zahvalan na bezrevervnoj podršci koju Amerika pruža Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu.

Izvor: Vlada Crne Gore

„Dozvolite mi da na početku iskažem neizmjernu zahvalnost koju svi građani Crne Gore osjećaju u ovom prethodnom vremenskom periodu, a to je veće prisustvo Sjedinjenih Američkih Država bez kojih ovaj proces zasigurno ne može da bude afirmativan u dijelu euroatlanskih integracija. Ono što ste vi do sada učinili u svim sektorima, a posebno u ovom periodu apsolutne solidarnosti koju iskazuje čitav svijet, je nešto što nam daje nadu da ćemo mi uspjeti da prevaziđemo sve teškoće u kojima se trenutno nalazimo“, kazao je premijer.

Predsjednik Vlade ističe da je u toku bitka za demokratiju, građansku, ekonomsku i ekološku Crnu Goru.

„Ta bitka traje i u toj bici jedini ko je predvidiv, siguran i vrijedan pažnje je Vlada, ne zbog toga što je ja predvodim, nego zbog toga što je to Vlada eksperata, koja pokušava da Crnu Goru prevede iz zatečenog stanja u novo stanje. Vi znate svi da taj put nikada nije bez velikih izazova i problema. I upravo mi se suočavamo svakodnevno sa svim mogućim izazovima koje za sada rješavamo na najbolji način za sve građane Crne Gore, nezavisno, kojoj vjeri ili naciji pripadaju“, poručio je premijer Krivokapić.



Premijer Krivokapić kazao je da je ovaj trenutak preloman za sve nas u Crnoj Gori.



„Mi imamo veliki broj različitih stavova koji su potpuno prirodni i niko ih ne može osporiti, ali jedini, koji je najvažniji, je da ne budemo ovako podjeljeni i da različitost mišljenja bude mjera zajedništva, a ne kao što je do sada stvaranje većih i dubljih razlika“, kazao je predsjednik Vlade.



Premijer je takođe istakao da se ovaj prostor jedino može preporoditi jakim ekonomskim razvojem.



„Naša potreba je da u novom digitalnom okruženju sa kreativnim aktivnostima učinimo ovaj prostor drugačijim. I on jeste spreman da bude takav ali sve zavisi od nas koji ćemo tome dati pečat i trag. Zato ovaj današnji događaj jeste veliki, jer on uvodi dodatno Ameriku na ove prostore. Znam da je Amerika uvijek bila prisutna, ali da bi to bilo najbolje za sve građane Crne Gore je da to dokažemo i kroz ekonomske investicije koje će omogućiti u ovom trenutku sigurno najpovoljnije uslove svim investitorima, kako bi Crna Gora kroz ekonomski razvoj krenula putem koji je neminovan, a to je da bude demokratska, građanska, evroatlanska i ekološka država“, kazao je premijer Krivokapić.

„Želim da ovaj Prvi ekonomski dijalog urodi rezultatima koje ćemo svi zajedno osjetiti“, zaključio je Krivokapić.