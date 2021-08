Međunarodni monetarni fond (MMF) je, pored Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske komisije (EK), ukazao na neophodnost rješenja kao što je osnivanje preduzeća Montenegro Works (MW), saopštio je ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić.

Izvor: Twitter/Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

"Javni poziv nije konkurs. Sve je urađeno po zakonu i u cilju pronalaženja ljudi koji mogu da odgovore na našu ambicioznu agendu", naveo je Spajić na Twitteru.

Ministar kapitalnih investicija, Mladen Bojanić, kazao je ranije da je čudno što je objavljen konkurs za članove Odbora direktora MW, a da Statut preduzeća, koji definiše njihov broj, mandat i potrebne reference, nije ni razmatran na Komisiji za ekonomska pitanja (KEP) i Vladi.

Ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, takođe je na Twitteru branio odluku o osnivanju MW.

On je citirao izvode iz MMF-ovog izvještaja iz novembra 2019. godine pod nazivom Reassessing the Role of SOEs in Central, Eastern, and Southeastern Europe.

"Prioritet treba dati stvaranju tačnih centralizovanih podataka i unapređenju transparentnosti - sa snažnom ulogom Ministarstva finansija u ovom procesu. Ovo bi moglo zahtijevati ponovnu procjenu korporativne strukture u upravljanju, na primjer - prelazak sa modela pojedinačnog preduzeća na model zajedničkog (jednog) preduzeća”, napisao je Milatović navodeći dijelove iz dokumenta MMF-a.

On je rekao da je do unapređenja korporativnog upravljanja u državnim preduzećima u Crnoj Gori na nivo prepoznat u bogatim zemljama Evropske unije (EU) put dug, ali se mora otpočeti.

"Osnivanje MW je zato njegov početak", zaključio je Milatović.