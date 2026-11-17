Projekti su usmjereni na unapređenje komunalne infrastrukture, vodosnabdijevanja i bezbjednosti građana.

Izvor: Opština Pljevlja

Pet infrastrukturnih projekata iz Pljevalja našlo se na ažuriranoj Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata u oblasti zaštite životne sredine, koju je pripremilo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Njihova ukupna procijenjena vrijednost iznosi 36,55 miliona eura, a realizacija bi trebalo da donese značajna unapređenja u oblasti komunalne infrastrukture, vodosnabdijevanja, zaštite od poplava i civilne zaštite, pišu "Vijesti".

Najveći dio planiranih ulaganja odnosi se na unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama, za šta je predviđeno 16,06 miliona eura. Riječ je o drugoj fazi izgradnje kanalizacione mreže, projektu koji bi trebalo da riješi dio dugogodišnjih problema u odvođenju fekalnih i atmosferskih voda na području Pljevalja.

Prema podacima kompanije PROCON, koja učestvuje u pripremi i realizaciji projekta, planirana je izgradnja i proširenje kanalizacione infrastrukture, uključujući oko 42 kilometra prioritetnih dionica mreže i priključenje približno 1.050 domaćinstava na fekalni kanalizacioni sistem. Projekat podrazumijeva izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacije, kao i razdvajanje postojećih sistema.

Poseban značaj ovog ulaganja je u tome što bi se unaprijedilo funkcionisanje postojećeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali i smanjilo opterećenje životne sredine, posebno površinskih i podzemnih voda. Za ovaj projekat ranije je obezbijeđena i podrška kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (WBIF), uključujući 7,64 miliona eura bespovratnih sredstava.

Drugi projekat odnosi se na rekonstrukciju cjevovoda Jugoštica-Bogiševac, izgradnju novog rezervoara Bogiševac i distributivne mreže za naselje Guke, za šta je predviđeno 1,75 miliona eura.

Na listi se nalazi i rekonstrukcija transportnog cjevovoda Potpeć-Pliješ sa povratnim cjevovodom, za koji je opredijeljena procijenjena vrijednost od 10,07 miliona eura. Riječ je o jednom od finansijski najznačajnijih projekata vodosnabdijevanja u Pljevljima. Njegova realizacija treba da doprinese sigurnijem transportu vode od izvorišta i unapređenju funkcionisanja vodovodnog sistema, uključujući infrastrukturu povezanu sa postrojenjem Pliješ. U dokumentaciji koja se odnosi na širi projekat unapređenja vodosnabdijevanja u Pljevljima predviđene su i druge faze rekonstrukcije i izgradnje transportnih cjevovoda, kako bi se dugoročno unaprijedila pouzdanost sistema.

Za regulaciju korita rijeke Ćehotine planirano je šest miliona i 50 hiljada eura.

Ovaj projekat ima poseban značaj sa aspekta zaštite od poplava i smanjenja rizika od štetnog djelovanja voda. Uređenje riječnog korita trebalo bi da doprinese većoj sigurnosti područja uz rijeku, zaštiti infrastrukture i imovine, kao i smanjenju mogućnosti izlivanja vode tokom perioda povećanih vodostaja.

Za Pljevlja je ovo posebno važno imajući u vidu značaj Ćehotine za grad i okolni prostor. Ipak, detaljniji tehnički obim planiranih radova, odnosno konkretne dionice i način regulacije, nije preciziran.

Među projektima je i izgradnja novog Vatrogasnog doma u Pljevljima, za šta je predviđeno 2,61 milion eura.

Iako se ovaj projekat na prvi pogled razlikuje od ostalih jer pripada oblasti civilne zaštite, njegov značaj za bezbjednost građana je nesporan. Prema ranijem Strateškom planu razvoja opštine Pljevlja, predviđena je izgradnja objekta namijenjenog Službi zaštite i spasavanja, sa prostorom za unapređenje organizacije i operativnog rada službe.

Planirana lokacija je u zahvatu DUP-a “Avdovina I”, a ranijim planskim dokumentom predviđen je objekat ukupne bruto površine od oko 2.058 kvadratnih metara.

Uvrštavanje projekata na Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata ne znači da su za sve njih već obezbijeđena sredstva niti da će radovi početi istovremeno.

Ažurirana Jedinstvena lista obuhvata ukupno 102 projekta u Crnoj Gori, procijenjene vrijednosti oko 1,5 milijardi eura. Njome se definišu prioritetna ulaganja u oblasti upravljanja otpadom, vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, zaštite od poplava i zaštite prirode.