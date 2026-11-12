Rok za izvođenje radova počinje da teče od dana uvođenja kompanije u posao, kada joj budu predati lokacija i neophodna dokumentacija

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije na planinskom centru „Kolašin 1600“ koštaće 1,4 miliona eura sa uračunatim PDV-om. Posao je povjeren podgoričkoj kompaniji „Indel inženjering“, koja je u obavezi da u roku od četiri mjeseca od potpisivanja ugovora izradi glavni projekat, dok je za završetak radova predviđen rok od 12 mjeseci od uvođenja u posao, pišu Vijesti.

Ugovor su zaključili Ministarstvo javnih radova i „Indel inženjering“, po modelu „projektuj i izgradi“. Dokumentacija pokazuje da je ugovor u Ministarstvu evidentiran 22. septembra, dok je kao datum u dijelu koji se odnosi na izvođača naveden 14. oktobar.

Ugovorenom dinamikom plaćanja predviđeno je da izvođač dobije pet odsto vrijednosti posla nakon što glavni projekat dobije konačan pozitivan izvještaj revizije. Najveći dio novca, odnosno 85 odsto, biće isplaćivan sukcesivno, u skladu sa obimom radova izvedenih tokom svakog mjeseca. Preostalih deset odsto kompaniji će biti isplaćeno nakon primopredaje objekta i pozitivnog tehničkog prijema.

Rok za izvođenje radova počinje da teče od dana uvođenja kompanije u posao, kada joj budu predati lokacija i neophodna dokumentacija. Prije početka gradnje, glavni projekat mora proći reviziju, a izvođač mora biti obaviješten o datumu početka radova najmanje sedam dana unaprijed. Tender za izbor kompanije koja će izvršiti reviziju glavnog projekta raspisan je 12. oktobra, ali taj postupak još nije završen.

„Indel inženjering“ dužan je da u roku od sedam dana od stupanja ugovora na snagu dostavi stručnom nadzoru detaljan plan izvođenja radova, kao i podatke o angažovanom osoblju. Troškove organizacije gradilišta i obezbjeđivanja potrebnih priključaka snosiće izvođač.

Na realizaciji projekta učestvovaće osam podizvođača. To su „Geomont consulting“ iz Bijelog Polja, „Helada lux“, „Geotehnika Montenegro“ i „Tangenta“ iz Nikšića, „VB inženjering“, „Termo tim PG“ i „Coordinator“ iz Podgorice, kao i pljevaljska kompanija „Putin“.

Njihov angažman obuhvatiće geodetske radove, geološka i geotehnička istraživanja, izradu građevinskih konstrukcija, elektro i mašinske instalacije, komunikacione mreže, sisteme automatike, kao i izradu elaborata zaštite od požara i zaštite na radu.

Ugovorom su precizirane i kazne za eventualna kašnjenja. Ukoliko izvođač svojom krivicom ne ispoštuje ugovorene rokove, za svaki dan zakašnjenja plaćaće penale u iznosu od 0,1 odsto ugovorene vrijednosti radova, pri čemu ukupna kazna ne može preći pet odsto vrijednosti ugovora. Plaćanje penala ne oslobađa kompaniju obaveze da završi posao, a Ministarstvo zadržava pravo da zahtijeva dodatnu odštetu ukoliko pretrpljena šteta bude veća od iznosa naplaćenih kazni, pišu Vijesti.

Garancija za izvedene radove trajaće pet godina, računajući od dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Sve nedostatke koji se pojave u garantnom periodu izvođač će morati da otkloni o svom trošku. Za djelove na kojima budu izvršene popravke garantni rok od pet godina računaće se ponovo.

Pored toga, kompanija mora dostaviti dvije finansijske garancije, svaku u iznosu od deset odsto ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om. Jedna se odnosi na uredno izvršenje ugovorenih obaveza, a druga na otklanjanje nedostataka tokom garantnog perioda. Izvođač je obavezan i da obezbijedi polisu osiguranja od 100.000 eura za eventualnu štetu koju tokom izvođenja radova može nanijeti Ministarstvu ili trećim licima.

Ministarstvo javnih radova raspisalo je 10. jula ove godine tendere za izgradnju kanalizacione infrastrukture na planinskim centrima „Kolašin 1450“ i „Kolašin 1600“. Na oba tendera jedinu ponudu dostavila je kompanija „Indel inženjering“, a ukupna vrijednost ponuđenih poslova iznosila je 1.870.500 eura bez PDV-a.

Oba projekta realizuju se po principu „projektuj i izgradi“, a izgradnja kanalizacione mreže predstavlja jedan od važnih preduslova za stavljanje u funkciju turističkih kapaciteta na planinskim centrima.

Naime, pojedini hoteli i drugi turistički objekti na ovim lokalitetima gotovo su završeni, ali nedostatak potrebne komunalne infrastrukture i dalje predstavlja prepreku njihovom punom stavljanju u funkciju. Ranije objavljene informacije ukazivale su da na području „Kolašina 1450“, gdje je već izgrađeno više turističkih objekata, neophodni komunalni priključci još nijesu bili funkcionalni, pišu Vijesti.

Poseban problem predstavljalo je nepostojanje funkcionalne vodovodne i fekalne kanalizacione mreže, zbog čega nije bilo moguće obaviti testiranje ugrađenih sistema i završiti tehnički prijem pojedinih objekata.