Sve vrste goriva biće jeftinije od ponoći, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Sve vrste goriva biće jeftinije od ponoći, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Eurosuper 98 će koštati 1,73 eura, što je pojeftinjenje od 12 centi.

Za 12 centi će pojeftiniti i litar Eurosupera 95, pa će koštati 1,69 eura.

Dizel će biti jeftiniji dva centa i koštaće 1,95 eura po litru.

Lož ulje će koštati 1,90 eura.

“Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena izvršen je u skladu sa Uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata („Službeni list Crne Gore“, br. 40/26), uz primjenu Odluke o umanjenju iznosa akcize na gasna ulja, koju je Vlada Crne Gore donijela na današnjoj sjednici, 9. novembra 2026. godine, a kojom je iznos akcize na eurodizel umanjen za 10 odsto”, saopštili su iz Ministarstva.

Navedene cijene primjenjivaće se od 10. do 16. novembra.

“Naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena biće izvršen 16. novembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 17. novembra”, zaključuju iz Ministarstva energetike i rudarstva.