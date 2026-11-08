Prema ranijim najavama, markiranje je trebalo da počne u ponedjeljak, 9. novembra, i podrazumijevalo je dodavanje posebnih nanočestica u gorivo u autocisternama, na graničnim prelazima, prilikom izlaska iz Luke Bar, kao i na carinskim terminalima.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Uvođenje sistema markiranja goriva u Crnoj Gori odloženo je na neodređeno vrijeme, nakon sastanka predstavnika Ministarstva energetike, Uprave carina, naftnih kompanija i konzorcijuma zaduženog za realizaciju projekta. Kao razlog za odlaganje navedena je potreba da se prethodno obezbijede svi neophodni tehnički i pravni uslovi za bezbjedno sprovođenje postupka, prenosi RTCG.

Prema ranijim najavama, markiranje je trebalo da počne u ponedjeljak, 9. novembra, i podrazumijevalo je dodavanje posebnih nanočestica u gorivo u autocisternama, na graničnim prelazima, prilikom izlaska iz Luke Bar, kao i na carinskim terminalima. Nakon toga, prisustvo markera trebalo je da se kontroliše na benzinskim pumpama.

Međutim, tokom priprema otvorena su brojna tehnička pitanja koja još nijesu riješena. Jedan od ključnih problema odnosi se na način unošenja markera u autocisterne i rezervoare u lukama Bar i Ploče.

Prema predloženom rješenju konzorcijuma, bilo bi potrebno izvršiti određene prepravke postojećih cisterni, uključujući bušenje dodatnih otvora na njihovom gornjem dijelu, po jednog za svaku komoru, kako bi se omogućilo dodavanje i miješanje markera.

Takav zahvat, međutim, zahtijeva dodatne provjere i saglasnosti. Na sastanku je ukazano da bi predložene izmjene najprije morao da razmotri i odobri Centar Mašinskog fakulteta, koji bi trebalo da utvrdi njihovu tehničku opravdanost i bezbjednost. Nakon toga bilo bi neophodno pribaviti saglasnost proizvođača cisterni, kao i odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada je ranije uvođenje markiranja obrazlagala potrebom da se spriječi nelegalna trgovina i šverc goriva. Ipak, Evropska komisija je upozorila da obilježavanje svih količina goriva nije u skladu sa praksom Evropske unije, gdje se markiraju prvenstveno vrste goriva oslobođene određenih dažbina, odnosno one koje se koriste u subvencionisanim djelatnostima.

Takav model primjenjuje se, između ostalog, u Hrvatskoj, gdje se markira gorivo namijenjeno poljoprivredi i ribarstvu. Regionalni stručnjak za energetiku i nekadašnji ministar privrede Hrvatske Davor Štern smatra da je upravo takav pristup opravdan.

„Opravdano je ovo što Hrvatska radi – da se razlikuje dizel za potrošnju kao gorivo i plavi dizel koji troše poljoprivrednici i ribari. To se može raditi. I tu ima malverzacija, budimo realni. Svako bojanje nekakvim agensom može se ponovo neutralizirati upotrebom kontraagensa”, kazao je Štern za RTCG.

Potrebu za dodatnim preispitivanjem cijelog projekta ističe i ekonomista Stevan Gajević, koji upozorava na moguće posljedice po javne finansije, posebno u slučaju smanjenja akciza.

„Smatram da je to možda jedna mjera koju treba još dodatno razmotriti. Želite da smanjite akcize, bar privremeno. Dakle, sve je to jedan veliki pritisak na budžet, naročito u uslovima Euro modela, gdje se predviđa da je glavni način punjenja budžeta akcize i PDV”, ocijenio je Gajević.

Odlaganje primjene sistema tražile su i naftne kompanije, koje su ranije ukazivale na nedovoljnu pripremljenost projekta i potrebu da se rok za početak primjene produži za najviše 12 mjeseci, odnosno do ispunjavanja svih tehničkih i pravnih preduslova.

Kada bi sistem mogao da počne da funkcioniše za sada nije poznato, a njegova realizacija zavisiće od rješavanja otvorenih tehničkih pitanja i pribavljanja potrebnih saglasnosti.