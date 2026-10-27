Za sanaciju tri stambene zgrade u Kolašinu Opština je predvidjela gotovo 198.000 eura sa PDV-om. Tenderom su obuhvaćene zgrade S1 u Ulici 13. jula, S5 na Trgu borca i zgrada broj 2 u Ulici Jagoša Simonovića.

Izvor: MONDO

Najviše novca, oko 58.920 eura bez poreza, predviđeno je za radove na zgradi u Ulici 13. jula. Sanacija zgrade na Trgu borca procijenjena je na oko 56.996, a one u Ulici Jagoša Simonovića na oko 47.501 euro, pišu Vijesti.

Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao, odnosno od dana kada nadležnoj inspekciji bude dostavljena prijava početka adaptacije.

Kvalitet radova kontrolisaće ovlašćeni stručni nadzor, a plaćanje je predviđeno u roku od 30 dana od dostavljanja ovjerenih privremenih ili završnih obračuna.

Kolašinski Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj u maju je raspisao i javni poziv za sufinansiranje adaptacije zajedničkih djelova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada. Za tu namjenu u budžetu za 2026. godinu obezbijeđeno je 150.000 eura, sa ciljem unapređenja uslova stanovanja i povećanja energetske efikasnosti objekata.

Tim pozivom predviđeno je da Opština sufinansira do polovine predračunske vrijednosti radova, najviše 15.000 eura sa PDV-om. Posebne pogodnosti predviđene su za zgrade starije od 40 godina u zonama A, B i C DUP-a Centar, koje su ocijenjene kao ključne za očuvanje ambijentalnog i arhitektonskog jezgra grada. Za te objekte opštinsko učešće može dostići 70 odsto vrijednosti radova. Učesnici su bili obavezni da dostave dokaz da su obezbijedili 30 odsto sopstvenih sredstava, prenose Vijesti.

Sufinansiranje obuhvata adaptaciju zajedničkih djelova zgrada, ali ne i nabavku novih stolarskih i bravarskih elemenata koji se ugrađuju u spoljne zidove. Pozivom je propisano da radovi ne smiju uticati na stabilnost i sigurnost objekta, mijenjati konstruktivne elemente ili spoljni izgled zgrade. Materijali koji se koriste moraju ispunjavati normative za termoizolaciju i hidroizolaciju.