Problem je posebno izražen od 2022. godine, kada je građevinska aktivnost u Crnoj Gori značajno porasla.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tržište nekretnina u Crnoj Gori bilježi snažan rast, ali ga istovremeno prati i širenje nelegalnog poslovanja. Prema procjenama Udruženja agencija za nekretnine, svega oko 300 agencija posluje u skladu sa propisima, dok više od hiljadu različitih profila posreduje u prodaji i izdavanju stanova izvan zakonskih okvira. Među njima je i značajan broj stranih državljana. Kako bi suzbila ovu pojavu, država je formirala inspekcijski tim koji će raditi na otkrivanju i sankcionisanju nelegalnih posrednika, navodi se u prilogu RTCCG.

Pronalaženje stana danas je jednostavno – dovoljan je jedan klik na društvenim mrežama ili portalima za oglašavanje. Ipak, iza naizgled povoljnih ponuda mogu se kriti ozbiljni finansijski rizici. Problem je posebno izražen od 2022. godine, kada je građevinska aktivnost u Crnoj Gori značajno porasla.

Prema riječima Stefana Miškovića iz Udruženja agencija za nekretnine, samo 277 kompanija koje se bave ovom djelatnošću redovno predaje finansijske izvještaje.

„A mi slobodno možemo reći da u Crnoj Gori u ovom trenutku ima preko 1.000 raznih profila agencija. Tu postoje Telegram grupe Rusa, Ukrajinaca, koje broje i preko 20.000 članova“, kazao je Mišković.

Na problem su ukazali i nadležni, koji su prepoznali da se putem internet platformi i aplikacija odvija dio posredničkih aktivnosti izvan zakonskih tokova, uz prihode koji često ostaju neprijavljeni. Kao odgovor na takvu praksu, formiran je inspekcijski tim koji će koordinisati aktivnosti u cilju suzbijanja nelegalnog poslovanja.

Milutin Butorović, predsjednik Koordinacionog tima za inspekcijski nadzor, saopštio je da je, pored saradnje poreske i tržišne inspekcije, uspostavljena komunikacija i sa direktorom Uprave policije Lazarom Šćepanovićem.

„Jedan jako korektan i dobar sastanak gdje smo dogovorili saradnju u svim ovakvim i sličnim situacijama, pa ćemo uključiti i privredni kriminal kada je ova pojava u pitanju. Jedna novina koju i Zakon o inspekcijskom nadzoru predviđa, jeste da sada subjekti po odobrenju nadležnog suda mogu ući u stan i u poslovne prostorije, ako za to postoji osnov sumnje“, objasnio je Butorović.

Izmjene Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, kojima su predviđene novčane kazne do 20.000 eura za nelegalno obavljanje ove djelatnosti, trebalo bi da počnu da se primjenjuju od ljeta 2027. godine. Do tada će nadležni koristiti postojeće zakonske mehanizme za kontrolu i sankcionisanje nepravilnosti. Krivični zakonik za nelegalno bavljenje djelatnošću predviđa i kaznu zatvora do godinu dana, dok su moguće i druge mjere.

Butorović je naveo da sankcije mogu obuhvatiti zabranu obavljanja djelatnosti i privremeno oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi.

„Zatim privremeno oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi. Inspektori imaju mogućnost da podnesu prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično djelo ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, kao i da izda prekršajni nalog“, rekao je Butorović.

U Udruženju agencija za nekretnine pozdravljaju najavljene mjere, uz očekivanje da će one doprinijeti uređenju tržišta i zaštiti građana od mogućih zloupotreba. Kako ističu, saradnja sa nelegalnim posrednicima može dovesti do finansijske štete, dok naknadno pronalaženje odgovornih često predstavlja veliki problem.

„Taj neko iz neznanja pričini štetu ili to radi iz loše namjere, ali nakon toga ne staje. Broj je ugašen, adresa ne postoji, kancelarija ne postoji. Kad pitate nekoga gdje su vam kancelarije, kažu mi nemamo kancelariju. Pitanje je mogu li ponuditi ugovor o posredovanju? Ne mogu, jer nemaju pravno lice s kojim bi mogli klijenti zaključiti ugovor. Tako da su to, onako, dva najznačajnija znaka“, upozorio je Mišković.

Zbog toga se građanima koji planiraju kupovinu, prodaju ili iznajmljivanje nekretnine savjetuje da pažljivo provjere s kim sklapaju posao. Postojanje registrovanog pravnog lica, poslovne adrese i mogućnost zaključivanja ugovora o posredovanju neki su od ključnih pokazatelja na koje treba obratiti pažnju.

Sagovornici TVCG poručuju da je oprez prilikom izbora posrednika neophodan kako bi se izbjegli finansijski gubici i dugotrajni sudski postupci. U suprotnom, stan koji se na prvi pogled čini povoljnim može se na kraju pokazati mnogo skupljim.