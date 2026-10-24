Projektom je predviđena sanacija krova sportske dvorane, površine oko 5.000 kvadratnih metara, zamjena stolarije i obnova fasade. Planirani su i završni radovi na centralnom veznom bloku i bazenu.

Izvor: Mondo/Ana Božović

Dugoočekivana obnova krova i fasade Sportskog centra Nikšić trebalo bi da počne tokom naredne godine, a za realizaciju projekta planirano je više od 4,4 miliona eura. Radovi će biti usmjereni na poboljšanje energetske efikasnosti i modernizaciju izgleda objekta. Istovremeno, zbog nepovoljne hidrološke situacije, bazen je zatvoren, što je dovelo do prekida treninga brojnih korisnika i gubitka prihoda, prenosi RTCG.

Nakon rekonstrukcije sportske dvorane, koja je realizovana prije četiri godine, planirana je obnova krova i fasade objekta, na čiju se sanaciju čeka već nekoliko decenija.

Prema riječima portparolke Sportskog centra Nikšić Nađe Tomašević, ovaj projekat uvršten je među prioritetne kapitalne investicije države.

„Za realizaciju planiranih radova opredijeljena su sredstva u iznosu od preko 4,4 miliona eura. Raspisivanje tendera za izvođenje radova planirano je za početak naredne godine, a sprovešće ga Ministarstvo javnih radova. Po završetku tenderske procedure i izboru najpovoljnijeg ponuđača, očekuje se da će ti radovi na adaptaciji početi u najkraćem roku“, kazala je Tomašević.

Projektom je predviđena sanacija krova sportske dvorane, površine oko 5.000 kvadratnih metara, zamjena stolarije i obnova fasade. Planirani su i završni radovi na centralnom veznom bloku i bazenu.

Jedan od glavnih ciljeva rekonstrukcije jeste smanjenje potrošnje energije, uz istovremeno unapređenje funkcionalnosti i spoljašnjeg izgleda objekta.

Tomašević je istakla da krov i fasada nijesu značajnije obnavljani oko četiri decenije, ali da se osnovna konstrukcija neće mijenjati.

„Već 40 godina, otprilike, nijesu se fasada i krov mijenjali na Sportskom centru. Neće se ni ovoga puta dirati ta osnovna konstrukcija, ali radi se o velikoj površini i naravno da će onda biti i ljepši i moderniji i biće energetski efikasan, što je nama najbitnije“, navela je ona.

Pored planirane rekonstrukcije, Sportski centar suočava se i sa problemima koji zahtijevaju dodatna ulaganja, posebno kada je riječ o održavanju bazena.

Zbog nedostatka vode u bunarima, koji obezbjeđuju uslove za rad toplotnih pumpi, bazen je zatvoren već nekoliko sedmica. Kako je objasnila Tomašević, očuvanje postojeće opreme trenutno je jedan od prioriteta, dok se kao dugoročnije rješenje razmatra nabavka alternativnog sistema grijanja.

„Mi trenutno moramo da sačuvamo skupu opremu. Toplotne pumpe, njihov rad je jako bitan i zavise od nivoa vode u bunarima. Taj nivo vode u bunarima mora biti mnogo veći. Mora se u nekom narednom periodu gledati možda neka alternativa ili nabavka pumpe voda-vazduh. Međutim, to je jako skupa oprema, potrebna su jako velika sredstva. Ali naravno da će se u nekom narednom periodu gledati da i probleme na taj način riješimo“, kazala je Tomašević.

Zatvaranje bazena poremetilo je aktivnosti plivačkih i vaterpolo klubova, studenata Fakulteta za sport, pripadnika vojske i policije, kao i građana koji bazen koriste u rekreativne svrhe. Osim prekida trenažnog procesa, obustavljen je i značajan dio prihoda koje je ovaj sportski objekat ostvarivao, prenosi RTCG.

Prema podacima koje je iznijela Tomašević, bazen je svakodnevno koristilo između 220 i 250 ljudi, odnosno približno 6.000 do 7.000 korisnika mjesečno. U prosjeku je prodavano između 90 i 100 mjesečnih karata.

Do pronalaska trajnog rješenja i nabavke nove opreme, ponovni početak rada bazena zavisiće od hidroloških prilika i nivoa vode u bunarima.

U Sportskom centru se nadaju da će padavine poboljšati stanje i omogućiti ponovno pokretanje toplotnih pumpi, čime bi se stekli uslovi za nastavak sportskih aktivnosti i povratak korisnika na bazen. U međuvremenu, pitanje stabilnog vodosnabdijevanja i modernizacije sistema grijanja ostaje jedan od važnih izazova za funkcionisanje ovog sportskog objekta.