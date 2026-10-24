Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da je testna faza počela 19. oktobra i da će trajati do 9. novembra, kada je planiran početak pune primjene sistema. Tokom testiranja markiranje se obavlja bez naknade.

Izvor: MONDO/U.Arsić

Markiranje goriva u Crnoj Gori, prvobitno planirano za 24. oktobar, počeće 9. novembra, nakon završetka testne faze i usvajanja pratećih akata. Odlaganje dolazi u trenutku kada uvoznici i distributeri upozoravaju na bezbjednosne i pravne probleme, dok iz MUP-a poručuju da ovaj postupak nije u njihovoj nadležnosti, pišu Vijesti.

„Markiranje goriva nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova“, kazao je direktor Direktorata za zaštitu i spasavanje Miodrag Bešović, odgovarajući na pitanje tog medija da li je MUP dao saglasnost na postupak i da li su usvojeni svi potrebni pravilnici o njegovoj bezbjednosti.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da je testna faza počela 19. oktobra i da će trajati do 9. novembra, kada je planiran početak pune primjene sistema. Tokom testiranja markiranje se obavlja bez naknade.

„Podzakonski akti iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva usvojeni su i nalaze se u postupku objavljivanja“, naveli su iz tog resora, dodajući da je predlog izmjena uredbe o formiranju maksimalnih maloprodajnih cijena goriva upućen nadležnim institucijama na mišljenje.

Uvoznici i trgovci naftnim derivatima ranije su zatražili odlaganje postupka, upozoravajući da nije dovoljno bezbjedan i da postoje nesaglasnosti sa važećim propisima. Od Vlade su tražili da se početak primjene odloži i do 12 mjeseci, dok se ne ispune svi uslovi, uz obrazloženje da ne žele da preuzmu odgovornost za eventualne rizike.

Među spornim pitanjima navode se primjena propisa o prevozu opasnih materija, zaštiti i spasavanju i protivpožarnoj bezbjednosti, kao i logističke poteškoće i moguća zadržavanja cisterni na graničnim prelazima. Distributeri upozoravaju i da se markiranje planira u postojećim saobraćajnim trakama, iako, kako tvrde, bezbjednosni propisi ograničavaju prisustvo ljudi u blizini otvorenih cisterni s gorivom.

Prema ranijim najavama, uvođenje novih priznatih troškova moglo bi povećati cijenu goriva za jedan do dva centa po litru. Vlada je u julu sa izabranim privatnim konzorcijumom potpisala petogodišnji ugovor o markiranju, prema kojem je ugovorena naknada od 0,7 centi po litru, odnosno oko 17 miliona eura za cijeli period. Taj trošak snose uvoznici, a očekuje se da bude uračunat u cijene koje plaćaju potrošači.

Markiranje podrazumijeva dodavanje nanočestica u gorivo u cisternama na graničnim prelazima, pri izlasku iz Luke Bar i na carinskim terminalima, nakon čega se njihovo prisustvo provjerava na benzinskim pumpama. Vlada je uvođenje sistema obrazložila potrebom suzbijanja šverca goriva, dok je Evropska komisija ranije ocijenila da je markiranje svih količina goriva suprotno praksi Evropske unije, gdje se obilježava gorivo oslobođeno plaćanja dažbina ili gorivo za koje se one plaćaju u umanjenom iznosu.

Dodatnu neizvjesnost predstavlja i sudski postupak koji je pred Upravnim sudom pokrenuo drugi konzorcijum učesnik tendera za markiranje goriva.