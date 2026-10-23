Kako su kazalio iz uprave za statistiku, posebna pažnja posvećena je formalizovanju buduće saradnje kroz potpisivanje sporazuma o saradnji između dvije institucije.

Izvor: MONSTAT

MONSTAT predstavlja jednog od ključnih institucionalnih partnera u budućem radu Fiskalnog savjeta, poručeno je na sastanku Direktora Uprave za statistiku Miroslava Pejovića, pomoćnice direktora za Sektor za makroekonomske statistike, nacionalne račune i cijene Branke Šušić-Radovanović i predsjednice Fiskalnog savjeta Aleksandre Popović i članova Savjeta Bratislava Pejakovića i Jova Đonovića.

“Tokom sastanka razgovarano je o značaju pouzdanih, kvalitetnih i pravovremenih zvaničnih statističkih podataka za rad Fiskalnog savjeta, kao i o mogućnostima unapređenja institucionalne saradnje”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazalio iz uprave za statistiku, posebna pažnja posvećena je formalizovanju buduće saradnje kroz potpisivanje sporazuma o saradnji između dvije institucije.

“Predsjednica i članovi Fiskalnog savjeta čestitali su direktoru i zaposlenima MONSTAT-a na privremenom zatvaranju pregovaračkog Poglavlja 18 – Statistika, ocijenivši ovaj rezultat značajnim uspjehom za crnogorski statistički sistem i proces evropskih integracija”, istakli su.

Predstavnici Fiskalnog savjeta istakli su da MONSTAT predstavlja jednog od ključnih institucionalnih partnera u njihovom budućem radu, imajući u vidu značaj zvanične statistike za analizu i praćenje ekonomskih i fiskalnih kretanja.

“Sastanak je predstavljao važan korak ka uspostavljanju bliže saradnje između dvije institucije, zasnovane na razmjeni stručnih znanja i korišćenju zvaničnih statističkih podataka”, zaključuje se u saopštenju.