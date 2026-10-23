Radovanić ističe da, imajući u vidu socio-ekonomski položaj građana, kao i sve složeniju geopolitičku situaciju, Vlada treba da preuzme teret krize na sebe, umjesto da ga prebacuje na građane.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vlada ne treba da čeka predizbornu kampanju da bi se bavila boljim životnim standardom, jer je to neodgovorno prema građanima. Cijene neće početi da rastu 1. januara. One rastu sada, a građani to osjećaju svakog dana kada odu u prodavnicu ili apoteku, saopštio je poslanik Građanskog pokreta URA Mileta Radovanić, komentarišući izjave zvaničnika da će ograničavanje marži početi od početka 2027. godine.

Radovanić ističe da, imajući u vidu socio-ekonomski položaj građana, kao i sve složeniju geopolitičku situaciju, Vlada treba da preuzme teret krize na sebe, umjesto da ga prebacuje na građane.

“Zato ćemo u Skupštini Crne Gore predložiti smanjenje PDV-a na osnovne životne namirnice i ljekove, jer država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više“, naglasio je Radovanić.

Podsjeća da podaci MONSTAT-a pokazuju da su cijene u prethodnih godinu dana porasle 5,2 odsto i da je inflacija dostigla najviši nivo u posljednje dvije i po godine.

“Najbolji pokazatelj životnog standarda jeste račun iz prodavnice. Građani svakodnevno vide da za isti novac mogu da kupe sve manje. Zato se Vlada cijenama i životnim standardom građana mora baviti odmah, a ne čekati predizbornu kampanju da bi preduzela mjere koje su potrebne danas“, zaključio je Radovanić.