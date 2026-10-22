Lješnjak je kazao da nijedan od zahtjeva koje su prevoznici iznijeli prije godinu nije ispunjen, uprkos obećanjima koja su, kako je naveo, dobili od ministara ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja i finansija Novice Vukovića.

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Problemi u sektoru drumskog transporta u Crnoj Gori nijesu riješeni ni više od godinu nakon prvih protesta, a zahtjevi prevoznika i dalje se odnose na povrat PDV-a i akciza, produženo radno vrijeme carinskih ispostava i priznavanje beneficiranog radnog staža profesionalnim vozačima, prenosi Dan.

To je na sjednici Odbora za ekonomiju saopštio predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak, obraćajući se članovima odbora, direktorima Uprave carina i Poreske uprave Maji Vučinić i Savu Laketiću, kao i predstavnicima ministarstava finansija i saobraćaja. Sjednici nijesu prisustvovali resorni ministri Novica Vuković i Radoš Zečević, koji su, prema obrazloženju, imali ranije preuzete obaveze.

Lješnjak je kazao da nijedan od zahtjeva koje su prevoznici iznijeli prije godinu nije ispunjen, uprkos obećanjima koja su, kako je naveo, dobili od ministara ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja i finansija Novice Vukovića.

Govoreći o protestima organizovanim tokom prošle i ove godine, istakao je da su predstavnici Udruženja nakon tih aktivnosti bili izloženi različitim pritiscima, te da im je u dva navrata, prema njegovim riječima, uskraćeno ustavno pravo na protest.

Prema podacima koje je iznio, transportni sektor zapošljava oko 4.500 radnika i redovno izmiruje poreske obaveze. Prevoznici su tokom 2025. godine ostvarili prihod od 342 miliona eura, dok je ukupna dobit prije oporezivanja iznosila oko 30 miliona, a nakon plaćanja poreza približno 28 miliona eura. Lješnjak je na osnovu tih pokazatelja ocijenio da je profitna marža sektora oko 10 odsto i da prevoznici, prema ostvarenom prihodu, predstavljaju najveće izvoznike u Crnoj Gori.

Kao jedan od ključnih problema izdvojio je kašnjenje povrata PDV-a, navodeći da pojedini prevoznici na isplatu čekaju i po nekoliko godina.

„Naš najveći problem je kada je u pitanju Poreska uprava (PU) povraćaj PDV-a, na koji čekamo i više godina. Zato što IRMS sistem nije radio mjesecima, prevoznici su izgubili povraćaj PDV-a iz inostranstva“, saopštio je Lješnjak.

On je upozorio i na negativan uticaj dugih carinskih procedura i inspekcijskih kontrola na konkurentnost domaćih prevoznika. Tvrdi da su zbog novih zakonskih rješenja u oblasti poreza njihovi troškovi i poslovni uslovi nepovoljniji za oko 30 odsto. Ukazao je i na, kako je naveo, pojedinačne slučajeve neprimjerenog ponašanja carinskih službenika i neujednačenu primjenu procedura.

Direktor Poreske uprave Savo Laketić priznao je da ta institucija nije zadovoljna dinamikom povrata PDV-a niti efikasnošću kontrola. Ipak, naveo je da je udio obrađenih zahtjeva za povrat povećan na 36 odsto, prenosi Dan.

Kao razloge sporog postupanja izdvojio je nedostatak zaposlenih i dugotrajne kontrole, koje usporavaju obradu zahtjeva. Istovremeno je ukazao na to da su inspekcijskim postupcima utvrđene brojne nezakonitosti u poslovanju pojedinih prevoznika.

Laketić je podsjetio i da je Udruženje prevoznika ranije pozvalo Poresku upravu na saradnju u otkrivanju i suzbijanju nelegalne konkurencije, uz ocjenu da je potrebno raditi i na otklanjanju nepravilnosti unutar samog sektora.

Direktorka Uprave carina Maja Vučinić kazala je da toj instituciji nije podnijeta nijedna prijava zbog neprimjerenog ponašanja njenih službenika. Istakla je da je osnovni zadatak carinske službe sprečavanje nelegalne trgovine, a prevoznicima poručila da je potrebno da najprije urede odnose i stanje unutar svoje djelatnosti.

Vučinić je priznala da se povrat akciza ne realizuje u zakonskom roku, navodeći nedostatak kadra kao jedan od razloga. Odgovarajući na primjedbe Lješnjaka o načinu tumačenja propisa, kazala je:

„Mi ne vraćamo akcize, ako nemate dokaz da ste gorivo platili“.

Objasnila je da se kontrole prevoznika sprovode na osnovu registra analize rizika, koji sadrži podatke o subjektima kod kojih su evidentirana kršenja carinskih i drugih propisa.

Predstavnica Ministarstva finansija Ružica Bajčeta pojasnila je način obračuna akciza na gorivo i pozvala predstavnike Udruženja na razgovor kako bi im detaljnije predstavili pravila i proceduru za ostvarivanje prava na povrat akciza u transportnom sektoru, piše Dan.

Za razliku od ostalih predstavnika institucija, Bojan Radoman iz Ministarstva saobraćaja ocijenio je da su zahtjevi prevoznika opravdani i da je neophodno raditi na skraćivanju procedura.

Radoman je naveo da prevoznici sa Balkana ostvaruju oko 40 odsto manji broj vožnji u odnosu na kolege iz Evrope, što, prema njegovim riječima, dovodi do finansijskih gubitaka i ukazuje na to da dugotrajne procedure predstavljaju ozbiljno opterećenje za sektor.

On je saopštio i da je Ministarstvo saobraćaja održalo četiri sastanka sa Evropskom komisijom u vezi sa položajem profesionalnih vozača iz Crne Gore u šengenskoj zoni, ali da ti razgovori nijesu donijeli konkretne rezultate. Dodao je da je u toku izrada registra prevoznika.

Zaključci Odbora za ekonomiju povodom iznesenih problema i zahtjeva biće saopšteni naknadno.