Primjena novih naknada za korišćenje puteva počeće 1. jula naredne godine.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Uz niz najavljenih poskupljenja, vozače u narednoj godini očekuje i skuplja registracija vozila. Ministarstvo saobraćaja utvrdilo je nove godišnje naknade za korišćenje puteva, koje će, zavisno od kategorije vozila, biti veće od 100 do 500 odsto u odnosu na dosadašnje iznose.

Građani koji su govorili za RTCG kažu da ih ovakva odluka ne iznenađuje, s obzirom na kontinuirani rast cijena. Smatraju da povećanje zarada ne prati i odgovarajući rast životnog standarda, zbog čega dodatni troškovi predstavljaju novo opterećenje za kućne budžete.

Najniža naknada za korišćenje puteva za putnička vozila, koja je do sada iznosila 2,5 eura, od jula naredne godine biće udvostručena. Za automobile veće kubikaže predviđeno je još značajnije povećanje troškova.

Sagovornici RTCG ocjenjuju da bi najavljeno povećanje plata od januara moglo biti praćeno novim poskupljenjima, uključujući i veće troškove registracije. Kako navode, sve to dodatno otežava svakodnevni život građana, posebno imajući u vidu da automobil za mnoge nije luksuz, već neophodno sredstvo za odlazak na posao i obavljanje porodičnih obaveza.

Pojedini građani smatraju da bi povećanje naknada bilo prihvatljivije ukoliko bi prikupljeni novac bio namjenski usmjeren na održavanje i unapređenje putne infrastrukture. Istovremeno, upozoravaju da rast troškova ne prati poboljšanje životnog standarda.

Na dodatno finansijsko opterećenje privrede ranije su upozorili i iz Ministarstva finansija. Uprkos protivljenju tog resora, Vlada je donijela odluku o povećanju naknada koje se plaćaju prilikom registracije vozila.

Veći izdaci mogli bi posebno pogoditi taksi prevoznike, koji se već suočavaju sa brojnim operativnim troškovima. Portparolka taksi udruženja iz Podgorice Žana Vujović ističe da će prevoznici morati da prilagode poslovanje novim okolnostima.

„Svako novo povećanje izdataka zahtijeva i dodatno prilagođavanje poslovanja. Da li će se to i u kolikoj mjeri direktno odraziti na cijene taksi usluga, zavisiće od ukupnog iznosa povećanja tih naknada, finansijske situacije samih prevoznika, to jest taksi udruženja, i mogućnosti da se ti troškovi apsorbuju bez promjene cijena. Rast operativnih troškova stvara i dodatan pritisak na samu održivost poslovanja”, kazala je Vujović.

Iz Ministarstva saobraćaja do objavljivanja teksta nijesu odgovorili na pitanja o konkretnim iznosima novih naknada. Ranije su saopštili da je postojeća odluka na snazi od 2005. godine, te da je njena korekcija bila neophodna.

Primjena novih naknada za korišćenje puteva počeće 1. jula naredne godine.