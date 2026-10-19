Kod javnih izvršitelja trenutno je oko 3,6 miliona eura potraživanja. Od fizičkih lica prinudno se potražuje oko dva miliona i 700 hiljada, pravnih oko 900 hiljada eura.

Izvor: MONDO

Fizička i pravna lica podgoričkom Vodovodu duguju oko 6,8 miliona eura. Dio potraživanja već je kod javnih izvršitelja, a iz Vodovoda poručuju da su to posljednja mjera i da sa korisnicima najprije pokušavaju da postignu dogovor o izmirenju duga, prenosi RTV Podgorica.

Iz preduzeća ističu da su bili primorani da pokrenu proceduru prinudne naplate.

„Ukupan dug fizičkih i pravnih lica ka podgoričkom Vodovodu u ovom trenutku iznosi oko 6,8 miliona eura i u ovu cifru su uključena i potraživanja koja su predata na naplatu javnim izvršiteljima. Naplata potraživanja predstavlja važan preduslov za stabilno funkcionisanje sistema, kao i, naravno, za unapređenje kvaliteta usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda“, kazala je Maša Knežević iz preduzeća Vodovod i kanalizacija.

Kod javnih izvršitelja trenutno je oko 3,6 miliona eura potraživanja. Od fizičkih lica prinudno se potražuje oko dva miliona i 700 hiljada, pravnih oko 900 hiljada eura.

Iz Vodovoda, međutim, naglašavaju da izvršitelji nijesu prvi korak u naplati.

„Međutim, ono što moram da naglasim jeste da u tom postupku naplate javni izvršitelji predstavljaju neku krajnju mjeru koju primjenjujemo. Prije toga kontaktiramo potrošače, šaljemo usmene, a onda i pisane opomene, nudimo mogućnost otplate duga na rate“, navela je Knežević.

Prinudna naplata, ipak, daje rezultate. Od početka 2026. godine tim putem naplaćeno je oko 700 hiljada eura. U Vodovodu navode da višegodišnje dužnike čini manji broj korisnika, a među njima su i domaćinstva koja se snabdijevaju preko zajedničkih vodomjera. Većina Podgoričana, ipak, račune izmiruje redovno.

„Procenat naplate mjesečnih računa se kreće između 92 i 96 odsto, tako da mogu slobodno reći da je ovo jedan visok procenat naplate, a onda, sa druge strane, da imamo jedan veliki broj odgovornih korisnika, koji, narodski rečeno, plaćaju račun za vodu iz mjeseca u mjesec“, kazala je Knežević.

Za smanjenje dugovanja Vodovod sprovodi akcione planove – ipak, kao najefikasniji model izdvajaju direktnu komunikaciju sa dužnicima, terenski rad i mogućnost dogovora o otplati. Cilj je, poručuju, naplatiti potraživanja uz uvažavanje prava i finansijskih mogućnosti korisnika.