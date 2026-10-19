Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić najavio je širenje poslovanja na američko tržište i govorio o novim uslugama, vještačkoj inteligenciji i promjenama koje očekuju korisnike u Evropi.

Izvor: K1 TV/Printscreen

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić najavio je u emisiji "Uranak" na televiziji K1 da kompanija planira početak pružanja mobilnih usluga u Sjedinjenim Američkim Državama od 1. decembra. Govorio je o paketima za američko tržište, saradnji sa tehnološkim kompanijama, ulaganjima u vještačku inteligenciju, očekivanom ukidanju roming dodataka u Evropi i problemima u poslovanju na Kosovu i Metohiji.

Lučić je rekao da je međunarodno širenje Telekoma prvenstveno usmjereno na države sa brojnom dijasporom. Iskustvo sa evropskih tržišta, prema njegovim riječima, pokazalo je da postoji prostor za rast.

"Koncentrisali smo se na zemlje u kojima imamo najveću dijasporu, prije svega Austriju, Švajcarsku i Njemačku, gdje smo već pokrenuli mobilnu telefoniju. Na tim tržištima vidimo uspjeh, zato što broj korisnika kontinuirano raste. Imamo više od 700.000 korisnika mobilne telefonije i televizije", rekao je Lučić. Ulazak u Sjedinjene Američke Države opisao je kao logičan nastavak tog razvoja, ali i kao projekat koji zahtjeva složenu proceduru dobijanja dozvola.

"Amerika ima veoma komplikovanu proceduru dobijanja dozvola, posebno posle napada 11. septembra. Za razliku od Evrope, gdje prvo dobijete dozvolu, pa onda radite, tamo praktično morate sve da uradite, uključujući testni poziv, pa tek onda podnosite zahtjev" - objasnio je.

Prema njegovim rečima, kompanija očekuje dozvolu 18. novembra, dok je početak rada planiran za 1. decembar.

Američki broj i paket od 29 dolara

Telekom će na američkom tržištu poslovati kao virtuelni mobilni operator, koristeći radio-mrežu kompanije AT&T. Lučić je naglasio da će upravljanje uslugama i odnos sa korisnicima ostati u nadležnosti Telekoma.

"Mi iznajmljujemo radio-mrežu AT&T-a, a čitavu logiku usluga, tarifiranja i odnosa prema korisniku radimo sami. Za korisnika ćemo biti mobilni operator sa pokrivenošću širom zemlje i sopstvenom američkom numeracijom", rekao je. Najavio je paket po cijeni od 29 dolara, uz mogućnost prenosa postojećeg broja iz druge mreže.

"Za 29 dolara imaćete američku karticu, neograničene pozive i SMS poruke u Americi, pet gigabajta interneta, kao i neograničene pozive prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori", naveo je Lučić.

Dodao je da ponuda predviđa i korišćenje televizijskog sadržaja putem aplikacija.

"Korisnici će imati pravo na dvije aplikacije, na mobilnom telefonu i televizoru, sa našim televizijskim paketom od oko 300 kanala, uključujući K1, filmove i serije", rekao je.

Objasnio je da američko tržište olakšava distribuciju takvih usluga zbog zastupljenosti pametnih televizora i elektronske trgovine.

"Veliki broj ljudi ima pametne televizore, pa se sve koristi preko aplikacije. Ne morate da distribuirate dodatne uređaje", istakao je.

Iako je dijaspora osnovna ciljna grupa, Telekom želi i dio korisnika koji nisu poreklom iz regiona.

"Idemo u te zemlje zato što zahvaljujući dijaspori možemo da napravimo profitabilne projekte. Naravno, cilj nam je da uzmemo i određeni udio američkih korisnika. Kada iznajmljujete mrežu, ne možete previše da se igrate cijenama, ali želimo i taj dio tržišta", objasnio je.

Pola miliona korisnika u prve tri godine

Lučić je rekao da Telekom u prve tri godine poslovanja u SAD očekuje oko pola miliona korisnika, dok bi dugoročnije bio zadovoljan i rezultatom od milion korisnika.

"U prve tri godine očekujemo pola miliona, a bili bismo zadovoljni kada bismo u Americi imali oko milion korisnika. Ne mislim da je to nerealno, imajući u vidu da ne ciljamo samo dijasporu iz Srbije već i iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije", rekao je.

Ukazao je i na razlike između evropske i američke dijaspore. U Evropi, kaže, blizina matičnih država doprinosi češćim dolascima i očuvanju jezika, dok su druga i treća generacija u Americi često više vezane za tamošnju sredinu. Ipak, smatra da veze sa regionom ostaju snažne.

"Dobar pokazatelj su doznake. To su milijarde eura koje ljudi iz dijaspore šalju, ne samo Srbiji nego i Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji. Znači da su i dalje povezani sa rodbinom i prijateljima", naveo je.

Kao prednost Telekoma izdvojio je povezivanje više tržišta regiona i ponudu televizijskog sadržaja.

"Naša snaga je što imamo Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, uz mogućnost telefoniranja i korišćenja usluga bez rominga u okviru naše ponude. Snaga nam je i sadržaj", rekao je.

Dodao je da kompanija posjeduje prava za distribuciju brojnih regionalnih kanala, uključujući i albanske.

"I albanski kanali su nam dali prava, jer su vidjeli da smo ozbiljan igrač. Kroz našu ponudu možete da dobijete i albanske pakete", naveo je Lučić.

Projekat u Americi vrijedan oko tri miliona eura

Prema Lučićevim riječima, model virtuelnog operatora omogućava izlazak na novo tržište uz znatno manja početna ulaganja od onih koja bi bila potrebna za izgradnju sopstvene mreže.

"Već smo investirali u sadržaj, a radio-mrežu iznajmljujemo i deo prihoda dajemo AT&T-u. Mi smo neka vrsta balkanskog Netfliksa i Amazona. Čitav projekat pokretanja operatora u Americi košta oko tri miliona eura, što je neuporedivo manje nego kada gradite infrastrukturu" - rekao je.

Naveo je da Telekom već ima oko 15.000 korisnika televizijskih usluga u SAD, kao i oko 10.000 u Australiji, iako na tom tržištu nema mobilnog operatora.

"Ljudi koriste našu televiziju i tamo gdje nismo mobilni operator i gdje nemamo direktnu prodaju", objasnio je.

Govoreći o daljem širenju, pomenuo je i Tursku, u kojoj kompanija vidi potencijal zbog stanovništva koje poznaje jezike regiona.

"Sa Amerikom pokrivamo tržišta sa oko 700 miliona stanovnika. To je dobro ne samo za telekomunikacione i medijske usluge nego i za druge usluge", istakao je.

Kao primer naveo je sajber bezbjednost.

"Već nudimo sajber bezbednost u Austriji i imamo oko sto ugovora sa različitim firmama. Vlasnici smo kompanije koja se time bavi", rekao je Lučić.

Vještačka inteligencija u borbi protiv piraterije

Lučić je ocijenio da piraterija predstavlja ozbiljan problem za legalne distributere televizijskog sadržaja. Smatra da su mehanizmi zaštite u SAD efikasniji nego u Evropi.

"Kada je riječ o tim kanalima, konkurencija su nam pirati. U Evropi još nema dovoljno dobrih mehanizama borbe, dok je u Americi to značajno strože" - rekao je.

Očekuje da će primena vještačke inteligencije u narednim godinama otežati nelegalnu distribuciju.

"Vjerujem da će za dvije do tri godine piratski načini distribucije biti veoma ugroženi zbog primene vještačke inteligencije. Mi već štitimo sadržaj digitalnim znakom, koji nam, kada se pojavi piratski sadržaj, pokazuje kojim je putem do njega došlo" - objasnio je.

Dodao je da Telekom učestvuje u zajedničkim inicijativama za zaštitu sadržaja sa velikim međunarodnim kompanijama.

Saradnja sa američkim kompanijama: Od 5G mreže do novih usluga

Saradnju sa Njuzmaksom Lučić vidi kao primer mogućnosti da Telekom bude partner američkim kompanijama na evropskom tržištu.

"Njuzmaks je pokazatelj da možemo da budemo partner američkoj kompaniji za čitavu Evropu i da za nas ne postoje granice" - rekao je.

Prema njegovim rečima, partnerstva se razvijaju i u oblasti telekomunikacione infrastrukture.

"Partnerstvo sa američkom administracijom i kompanijama ostvarili smo još kroz 5G mrežu. Dobili smo finansiranje njihove državne Eksim banke za izgradnju 5G mreže. Sada tu saradnju podižemo na nivo veštačke inteligencije" - naveo je. Rekao je da je razgovarao sa predstavnicima Stejt departmenta, američkog Ministarstva trgovine i Eksim banke o budućoj saradnji i dovođenju novih usluga u region.

"Kada ljudi pričaju o veštačkoj inteligenciji, često pričaju o data centrima. Međutim, glavna stvar je da ona donese usluge koje će pomoći ljudima u svakodnevnom životu ili firmama u poslovanju" - istakao je. Najavio je i sastanke sa velikim tehnološkim kompanijama.

"One ulažu stotine milijardi u razvoj veštačke inteligencije. Želimo da budemo njihovi partneri za ovaj region, ali i da mi njima prodamo određene proizvode. Na veštačkoj inteligenciji radimo poslednjih pet godina i sa našim startapima već smo napravili nekoliko proizvoda", rekao je.

Robotska ruka, zaštita video-sadržaja i pametne naočare

Kao primer razvoja domaćih timova Lučić je predstavio robotsku ruku namenjenu rukovanju osetljivim predmetima i proizvodima.

"Naši ljudi koji žive u Norveškoj i Švajcarskoj napravili su izuzetno osetljivu robotsku ruku. Može da prenese i voće poput malina i kupina sa jednog mesta na drugo bez problema. To je veoma značajno za kompanije koje se bave isporukom", rekao je.

Prema njegovoj tvrdnji, reč je o rešenju koje trenutno testira više velikih kompanija. Govorio je i o softveru za zaštitu video-sadržaja od zloupotrebe veštačke inteligencije.

"Napravili smo softver koji štiti video od zloupotrebe veštačke inteligencije. To sada nudimo i Guglu i Meti, jer mislimo da bi bilo korisno da onaj ko postavi video može da dobije takvu zaštitu", naveo je Lučić.

Dodao je da bi Njuzmaks u Americi trebalo prvi da primeni to rešenje.

Posebno je izdvojio i pametne naočare koje prate pogled korisnika i prilagođavaju dioptriju.

"Većina pametnih naočara ima spoljne kamere koje gledaju okruženje i daju podatke. Naš startap je napravio kamere koje prate zenicu oka. Za ljude koji moraju da menjaju dvoje naočara to je značajan proizvod, jer automatski prilagođava dioptriju pogledu, tako da vide i na blizinu i na daljinu", objasnio je.

Prema njegovim rečima, ispituju se i moguće medicinske primene pojedinih tehnologija.

"U određenim klinikama u Americi testira se da li te kamere mogu da pomognu ljudima sa Parkinsonovom bolešću. Imamo i druge medicinske startape, među njima rešenje za bolju detekciju ćelija raka, koje se testira u dve američke bolnice", rekao je Lučić, naglašavajući da su ti projekti još u fazi ispitivanja.

Očekuje korišćenje domaćih paketa širom Evrope

Govoreći o romingu, Lučić je izrazio očekivanje da će tokom 2027. godine korisnici moći da koriste domaće pakete širom Evrope bez dodatnih roming naknada.

Objasnio je da je za to potrebno završiti ugovorne i zakonske procedure.

"Očekujem da ćemo sledećeg leta Evropom putovati na jedan revolucionaran način: da ljudi nemaju roming dodatke, nego da paket koji imaju u Srbiji mogu da koriste širom Evrope" - rekao je.

Zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju i sudski postupak

Lučić je potvrdio da mu je i dalje zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju. Odluku smatra nezakonitom i kaže da je pokrenuo postupke za njeno osporavanje.

"Žalio sam se instituciji kojoj sam imao pravo da podnesem žalbu, a za svaki slučaj pokrenuo sam i sudski spor. Ta institucija se proglasila nenadležnom. Meni deluje da beže od tog predmeta" - rekao je.

Prema njegovoj proceni, sudski postupak mogao bi da traje između šest i dvanaest meseci.

Govoreći o položaju Telekomove kompanije na toj teritoriji, optužio je prištinsku administraciju za diskriminaciju.

"Mi smo po Briselskom sporazumu dobili dozvolu. U poslednje tri godine oni, prema našem iskustvu, krše sopstvene zakone i diskriminišu kompaniju isključivo zato što je srpska, a mene zato što sam Srbin" - izjavio je Lučić.

Smatra da takvo postupanje otežava poslovanje i dovodi u pitanje poštovanje ranije postignutih dogovora.

"To pokazuje dve stvari: kako verovati da će prištinska administracija uraditi ono što potpiše i da oni ne žele srpsku kompaniju dole. Manipulacijom sopstvenih zakona pokušavaju da nam otežaju poslovanje" - ocenio je.

Telekom do 2030: Optika, 5G i napredni digitalni servisi

Govoreći o planovima do 2030. godine, Lučić je rekao da želi završetak prelaska sa bakarne infrastrukture na savremenije tehnologije.

"Plan nam je da bakar više ne postoji, iako još imamo nekoliko stotina hiljada korisnika na bakru. Želimo da svuda budu optika i 5G, a da u klasičnim telekomunikacionim uslugama zadržimo tržišno učešće" - naveo je. Budućnost kompanije vidi i u razvoju i prodaji naprednih digitalnih usluga.

"Telekom Srbija vidim kao izuzetnog lidera u naprednim servisima. Nismo samo razvili partnerstva da bismo doveli najbolje usluge korisnicima nego smo ušli u razvoj veštačke inteligencije na vreme i već imamo sopstvene servise koje možemo da prodajemo" - rekao je.

Osvrnuo se i na buduću 6G tehnologiju, koju vidi kao nastavak razvoja 5G mreže i podršku novim digitalnim uslugama.

"6G će doprineti bržem razvoju veštačke inteligencije, uz kombinaciju sa satelitima i potpunije pokrivanje sveta digitalnim servisima", ocenio je.

Smatra da veštačka inteligencija predstavlja naročitu priliku za zemlje u razvoju.

"To je velika šansa da za deset godina urade ono za šta je nekada bilo potrebno sto godina. Telekom vidim kao pokretača tog razvoja - zaključio je Lučić.

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