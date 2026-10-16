Rašović objašnjava da je osnovica za utvrđivanje poreza na nepokretnost tržišna vrijednost nepokretnosti na 1. januar godine za koju se porez utvrđuje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda, Aleksandar Rašović, je naveo da do rasta cijena poreza može doći jer je polazna osnova za utvrđivanje tržišne cijene objekata, na koju se primjenjuje poreska stopa, ostvarena prosječna cijena stanova u novogradnji u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na nepokretnost, prenosi "Dan".

"Na prosječnu cijenu se primjenjuju drugi kriterijumi za utvrđivanje tržišne cijene - površina, namjena, starost objekta, zona u kojoj se nalazi, kvalitet gradnje i drugo", saopštio je Rašović.

Rašović objašnjava da je osnovica za utvrđivanje poreza na nepokretnost tržišna vrijednost nepokretnosti na 1. januar godine za koju se porez utvrđuje.

"Tržišna vrijednost nepokretnosti za građevinski objekat određuje se tako što se prosječna tržišna cijena kvadrata građevinskog objekta, zavisno od namjene, množi sa veličinom građevinskog objekta (izražena u kvadratima), a nakon toga koriguje koeficijentom mjesta gdje se građevinski objekat nalazi, koeficijentom kvaliteta i umanjuje se na osnovu starosti objekta. Do rasta poreza na nepokretnosti za objekte dolazi zbog rasta prosječne tržišne cijene novoizgrađenog stambenog objekta, koji objavljuje Uprava za statistiku na osnovu posebne metodologije. Prema metodologiji istraživanja „cijene stanova u novogradnji“, u obračun prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji u obzir se uzimaju samo stanovi koji su prvi put prodati na tržištu, odnosno za koje je prvi put zaključen kupoprodajni ugovor", kaže Rašović.

Rašović dodaje da je Uprava za statistiku dosad objavila prosječne cijene stanova u novogradnji za prva dva kvartala.

"U prvom kvartalu ove godine prosječna cijena je iznosila 2.395 eura po kvadratu, a u drugom kvartalu je bila 2.510 eura po kvadratu. Prosjek cijene za prvi i drugi kvartal ove godine (bez neophodnog ponedrisanja) iznosi 2.452 eura, i veći je za 15,3 odsto od prosječne cijene u 2025. godini. Napominjemo da je prosječna cijena kvadrata stanova u novogradnji za Podgoricu u 2025. godini, koja je služila za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za objekte za 2026. godinu, iznosila 2.127 eura. Za pravna lica koja vode poslovne knjige za tržišnu vrijednost nepokretnosti na koju se primjenjuje poreska stopa, uzima se fer vrijednost nepokretnosti koja je iskazana u poslovnim knjigama, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, sa stanjem na 1. januar godine za koju se utvrđuje porez", navodi Rašović.

On objašnjava da se tržišna vrijednost nepokretnosti za zemljište određuje tako što se prosječna tržišna cijena kvadrata, zavisno od namjene, množi sa površinom zemljišta, a nakon toga koriguje koeficijentom mjesta gdje se ono nalazi i koeficijentom kvaliteta.

"Za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za zemljište prosječna cijena kvadrata se utvrđuje na bazi procjene vještaka. Polazeći od ostvarenih cijena kod kupoprodaje zemljišta očekujemo da će i kod poreza na nepokretnosti za zemljište doći do određenog rasta poreza, ali ne možemo da damo konkretne projekcije. Utvrdiće se kroz procjenu cijena zemljišta ostvarenih za ovu godinu koju će početkom naredne godine dati vještak", kazao je Rašović.